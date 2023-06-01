【花海 佑芽【特典版】】 メーカー： NEO MAX （ネオンマックス） 販売元：東京フィギュア 2月 発売 価格：16,300円 ジャンル：塗装済完成品フィギュア サイズ：全高約25cm(台座含む)

フィギュアメーカー、NEONMAX（ネオンマックス）より「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海佑芽」が1/7スケールフィギュア化。

「花海佑芽」はバンダイナムコエンターテインメントのアイドル育成シミュレーションゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドルの一人。本フィギュアでは舞台となる初星学園の制服姿が再現されている。

2025年2月に開催されたイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」などで彩色原型が展示され、話題を呼んだフィギュア「花海佑芽」。筆者も会場で実物を目にして、その高い造形力に驚いた。スケールフィギュアの中では制服姿のシンプルな装いながら、プロポーションや表情、塗装が高水準でバランスよく構成されている印象を受けた。

また、商品情報が公開された時の価格設定も16,300円と、筆者は「彩色原型のクオリティに対して安い」と感じられるものだった。

かくして購入を決定し、ついに待ちに待った「花海 佑芽【特典版】」が筆者の手元に届いた。本稿ではその造形と彩色などを詳しく紹介していく。

シンプルゆえに突き詰めた造形力と彩色表現

最初にフィギュア「花海 佑芽【特典版】」のパッケージを見ていこう。

パッケージは透明素材が使用されており、正面からはフィギュア本体や付属のスクールバッグなどが確認できる仕様となっている。側面にはイラスト、背面は中の台紙に描かれたフォトグラフ風のデザインが施されている。

ゲームで「花海佑芽」をプロデュースしたことがある人には、STEP1の10話クリア後に流れるあの曲と演出を彷彿とさせるデザインだ。

正面

背面

側面

中にはブリスターに収まったフィギュア本体と台座、スクールバッグ、取扱説明書が入っている。また、特典版にはドヤ顔の差分顔パーツが入っている。台座はおしゃれな石畳風のデザインとなっている。

スクールバッグの持ち手部分は軟質パーツが使用され、フィギュアをディスプレイする際は、その手に引っ掛けるようにして持たせることができる。

台座、フィギュア本体

ディスプレイをする際は台座の接続部にフィギュアの右足を差し込む

スクールバッグは持ち手部分が軟質パーツとなっており、手に持たせることができる

ここからはフィギュア本体について詳しく見ていこう。

結論から言うと彩色原型と遜色ないクオリティで満足度の高いアイテムとなっている。ゲーム内のPアイドル「学園生活 花海佑芽」のイラストを連想させる仕上がりだ。

元アスリートらしい健康的なプロポーションで、「アイドルとして最高の肉体」がしっかりと表現されている。ヘアスタイルはふわりとボリュームがあり、顔も小顔な印象に造形されている。また、すらっと長い脚線美が表現されている。

彩色は全体的にパステル調を感じさせる淡い印象で、『学園アイドルマスター』サービス開始前の広告イラストを彷彿とさせる。

イラストを元に立体化され、全高約25cm(台座含む)で存在感あるサイズとなっている

美少女フィギュアの命と言える表情には、満面の笑顔がまぶしい花海佑芽らしさが詰まっている。喜びがあふれた瞳の輝きや元気いっぱいに声を張る様子が想像できる。

スクールバッグも初星学園の校章などがプリントされ、グラデーションによって高い質感や立体感が表現されている。

カーディガンも少しゆったりとした素材感が造形で表現され、塗装によって繊維が伸びているような雰囲気が感じられる。スカートも2段構造で、スカイブルーのスカートには初星学園のデザインがしっかりとプリントされている。

足元は、しなやかな脚線美を際立たせるニーハイソックスを着用し、一歩を踏み出す自然なポージングとなっている。

元気いっぱいの笑顔が可愛い

スクールバッグも校章など細かく再現されている

サイドに髪をまとめたヘアスタイル。毛先のグラデーションやひょこっと出ている毛先も再現

カーディガンの材質感はもちろん、首元のリボンやシャツのボタンなども細かく色分けされている

スカートは2段構造で下のスカイブルーのスカートは校章デザインがプリントされている

ニーソックスの質感も作り込まれている

スニーカーも細かく、色分けはもちろん運動向けのスポーティな雰囲気がしっかりと造形されている。また、靴底もしっかりと造形され、4つ葉のクローバーの意匠が入っていることを初めて知った。

そして、特典版に付属しているドヤ顔の差分顔パーツ。顔パーツはフィギュア本体の前髪パーツを取り外し、通常の顔パーツと入れ替える方式となっている。

自信に満ち溢れたドヤ顔は、きりっとした眉や目元に気合を感じるデザイン。愛嬌のある雰囲気を残しつつ、勢いのある表情となっている。

通常顔（左）と差分顔パーツ（右）

パッケージの内箱にある背景を使って撮影を楽しむこともできる。

内箱の背景を利用して撮影

差分表情で撮影

以上、「花海佑芽【特典版】」レビューをお送りしてきた。

初星学園に通う「花海佑芽」の日常風景を切り取ったようなフィギュアで、シンプルなデザインを最大限スケールフィギュアに落とし込み、見ごたえある造形となっている。彩色も立体感や制服、スクールバッグの質感の違いなどが表現されている。全体的に柔らかな色合いと存在感のあるサイズで、満足度の高いアイテムとなっている。

差分顔パーツにより、さらにシチュエーションの幅が広がり、「花海佑芽」の魅力が増す仕様となっている。

同社では『学園アイドルマスター』から「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」が2026年12月に発売予定のほか、「姫崎莉波 キミとセミブルーVer.」も展開を予定している。今後の展開にも注目だ。

