「ダイオライト記念・Ｊｐｎ２」（１１日、船橋）

何と兵庫の７番人気オディロンが大金星だ。３連覇を狙った３番人気のセラフィックコールをゴール前で半馬身かわして重賞３連勝。初のダートグレード競走Ｖを射止めた。南関東以外の地方所属馬Ｖは２００４年のミツアキタービン（笠松）以来２頭目の快挙となった。上位２頭には「第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１」（４月８日・川崎）への優先出走権が与えられた。２番人気のカズタンジャーが３着、１番人気のナルカミは３角過ぎで失速して５着に沈んだ。

２２、２３年のＮＡＲ年度代表馬イグナイターに続け！７歳にして本格化。兵庫から新たなスターが飛び出した。

一気にペースアップした２周目３コーナー。中団で虎視たんたんとオディロンが３角過ぎからエンジン全開。直線は自慢の末脚を存分に生かし、先に抜け出したセラフィックコールに一完歩ずつ接近。鞍上の右ステッキに応えて、さらにグイッとひと伸び。ゴール寸前で半馬身かわした。

吉村智が左手で小さくガッツポーズ。そして、パートナーの肩をポンと叩いた。「精いっぱい頑張ってくれて、ありがとうと感謝を伝えました」と目を細めた。昨年こそ小牧太にその座を奪われたが、一昨年まで７年連続でリーディングに立った兵庫を代表するトップジョッキー。「有力馬が先に動いていい展開になった。４角では差し切る手応えでした。兵庫の最強馬としてここへ戦いに来たので結果を出せて良かった。なかなかダートグレードは勝てるもんじゃないし、もうひとつ上を目指して。もうひとつ上？それは皆さんに考えてもらって」とニヤリ。

これで重賞３連勝。ＪＲＡではオープンで善戦止まりで、一昨年の暮れに園田へ。そこからは水を得た魚のように〈５２００〉と快進撃。前走の高知県知事賞では初めての２４００メートルも問題なく、５馬身差の圧勝だった。

ただ、ここへ向けては順風満帆ではなかった。当初は２月の佐賀記念を目指していたが、調教を強化した反動が出て回避するアクシデント。「（ダイオライト記念へ）エントリーはしたけど、内心、間に合うかどうか不安でした。よくこの１カ月で立ち直ってくれました。驚きですね」と森澤友師も感慨深そう。

このあとはオーナーとの相談になるが、「まずは反動が出ないかどうか見極めてから。これからは胸を張って、臆することなく挑んで行きたい」と気持ちを新たにした。