トヨタ新型「ピクシス バン」！

2026年2月2日、トヨタは軽商用車「ピクシス バン」にBEV（バッテリー電気自動車）モデルを追加すると発表しました。既存モデルの使い勝手をそのままに電動化を進めた新仕様ですが、販売店ではどのような反響が生まれているのでしょうか。

ピクシス バンは、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」をベースにした軽商用バンとして2011年に登場し、配送業やサービス業など幅広い現場で使われてきたモデルです。

現行型は2021年に刷新され、角張ったボディや扱いやすい荷室レイアウトなど、実用性を最優先した設計が特徴です。

今回発表されたバッテリーEVモデルは、働くユーザーの日々の移動を支えることを目的に開発された一台です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベースは2450mmとガソリン車と同等で、乗車定員は2名または4名を設定。従来の積載性や扱いやすさを保ちながら、EVならではの性能を取り入れています。

搭載される最新のBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」は、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同開発したものです。

軽商用車に求められる取り回しの良さを重視し、モーターは最高出力47kW、最大トルク126N・mを発揮。後輪駆動方式のe Axleにより、荷物を積んだ状態でもスムーズな加速と安定した走行を実現します。

航続距離はWLTCモードで257kmを確保。36.6kWhの薄型リチウムイオンバッテリーを床下に配置することで低重心化を図り、新設計のリヤサスペンションと合わせて操縦安定性と乗り心地を高めています。

充電は急速・普通の両方に対応し、急速充電では約50分で80％まで充電可能です。

ビジネスの幅を広げる給電機能も魅力です。車内コンセントから最大1500Wの電力を取り出せるため、走行中でも電動工具の使用や充電が可能。住宅への電力供給（V2H）にも標準対応しています。

荷室はガソリン車と同等の空間を確保し、最大積載量350kgを維持。荷室長1920mm×荷室幅1270mm×荷室高1250mmに加え、荷室フロア地上高630mmとすることで、重い荷物の積み下ろしもスムーズです。

室内には撥水シートやシートヒーター、頭上収納「オーバーヘッドシェルフ」など、業務を支える装備も備わっています。

安全面では最新の予防安全機能「スマートアシスト」を搭載し、環境性能と実用性、安全性をバランスよく備えたモデルに仕上がっています。

価格はデラックス（2WD、税込）314万6000円です。

※ ※ ※

反響について都内の販売店に聞くと、「関心を持たれているお客様は多数いらっしゃいます。実車の確認や納期についての質問も増えています」との声がありました。

別の店舗でも「車中泊用途を想定したユーザーからの問い合わせもあります。ガソリン車との違いを確かめたいという方もいらっしゃいますね」と、幅広い層から注目を集めている様子がうかがえます。

軽商用車の電動化が進む中で、ピクシス バンのBEVモデルは新たな選択肢として存在感を高めており、今後市場でどのように受け入れられていくのか期待が高まっています。