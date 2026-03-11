米国代表がイタリアに大量リード…1次ラウンド敗退の可能性も

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、イタリア代表との1次ラウンドで6回まで0-8と大量ビハインドを喫する展開となった。1次ラウンド敗退の可能性も浮上。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏も「これは米国代表にとって完全に恥だ」と厳しい言葉を並べた。

史上最強といわれた米国代表がまさかの展開となった。先発のマクレーンが2回にアントナッチとティールに被弾し3失点。4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上し、序盤から大量リードを許した。さらに打線も相手先発のローレンゼンに5回途中2安打無失点と封じられた。

6回にはミスが重なった。ケラーの悪送球、ワイルドピッチなどで3失点。6回にヘンダーソンの本塁打で1点を返したが、試合後半でも大量ビハインドを許す展開となっている。

このまま敗れ、翌11日（同12日）にメキシコがイタリアに勝利した場合、3国の“3つ巴”となる。失点率の計算となるため、8失点が重く響き、1次ラウンド敗退の可能性も浮上した。最強軍団の戦いにバーランダー氏も「イタリア代表に徹底的に抑圧されていて、プールラウンドを突破できる望みもどんどん薄くなっている」と肩を落とした。（Full-Count編集部）