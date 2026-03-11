自動販売機に入れても何度も戻ってくる“謎の100円玉”の写真がXで話題になりました。投稿したのはK.N.ザワロフさん（@Zawarofu1990）。確認すると刻まれていたのは「日本国 百円」の文字と昭和34年の表記。調べてみると、現在は製造されておらず、市中ではほとんど見かけない銀貨だと分かりました。



【写真】自販機が認識しない…話題の“謎の100円玉”

異変に気づいたのは、自動販売機でのことでした。



「自動販売機に何回か投入しても認識しなかったので、『あれっ？』と思いました」



釣銭口から戻ってきた硬貨を確認すると、「日本国 百円」と書かれていたといいます。元々財布に入れていた覚えはなく、ポスト当日から数日以内に紛れ込んだと考えているそうです。スーパーやドラッグストア、コンビニでの買い物が心当たりだといいます。



投入前に硬貨を細かく確認することは普段あまりないとのこと。



「重さや質感、色味で判断しています。もちろん視認はしていますが、『日本国の硬貨であるか』という視点でチェックはしていません」



そのため、自販機が反応しないことに違和感を覚えた後、改めて見て気づいたといいます。



「おかしいなぁ〜……（よく確認して）お、なんだコレ？」



デザインは見慣れないものでしたが、質感は現在の100円硬貨と似ていたと振り返ります。



発行年が和暦で刻まれていたことから、日本の旧硬貨だと推測。その場でスマートフォンを使い検索し、昭和34年発行の100円銀貨だと判明しました。銀が含まれていることや、当時の硬貨の経歴も知りました。



「答え合わせに近い感覚です。『面白い物を見つけた』という直感に、調べた知識が肉付けされて満足しました」



銀貨であることについては、「面白い雑学の一構成要素」と受け止めており、驚きよりも発見そのものが印象に残ったといいます。



なお、その日買おうとしていた飲み物は無事に購入できたそうです。



「何を買ったのかは覚えていませんが、無事買えた記憶はあります。この日は結構小銭を持っていたと思います」



現在、この硬貨は他の記念硬貨とともに保管しています。



「立派なコレクションケースなどはありませんが、まとめている場所に移動して保管しています」



投稿には多くの反響が寄せられました。特に印象に残ったのは、「日本最後の銀貨」と教えてもらったことだったといいます。



「ロマンがあるなと思いました」



偶然手にした一枚の硬貨。自販機がきっかけで、その歴史を知ることになりました。