TBS安住紳一郎アナ、「あまりいいニュースではない」離婚にまつわる情報伝える「心当たりのある方は…」
TBSの安住紳一郎アナウンサーが、10日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。「あまりいいニュースではない」情報を伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組内の特集コーナーの前に、3月は卒業などさまざまな別れのシーズンであることを切り出しつつ、安住アナが「あまりいいニュースではないのですが、離婚のニュースです」と説明。厚生労働省が発表した月別の離婚データについて「3月が最多」と紹介した。
理由について、「子どもへの影響が少ない」とし、「年度変わりということで名前が変わったり学校が変わるという事なんだと思います」と推測。また引越しシーズンということで「新居先で気づかれにくいなどなど、理由はあるようです」と伝えた。
さらに「この4月1日から離婚で少し制度が変わります」と続け、「お父さん、お母さんどちらが親権を持つのかって裁判で結構もめますが、共同親権というものが新しく導入されます」とし、「さらには養育費の新しいルール『法定教育費』というものも新しく作られるということです」と説明。「そんな中、裁判所も忙しいということでこちらご覧ください」と、離婚調停をスマートフォンで手続きできるサイトについても紹介。「心当たりのある方は、ぜひ特集ご覧ください」と呼びかけ。ここで特集「離婚のハイシーズン」が放送された。
