２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さん（享年５６）。８日に神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで献花式が行われた。歌手のＧＡＣＫＴが１０日にＸ（旧ツイッター）を更新し、参列したことを報告。メンバーの様子や、真矢さんの妻で元モーニング娘。のタレント・石黒彩の憔悴（しょうすい）ぶりをつづった。

「シンちゃんの献花式に行って来た。数日前のことだ」と書き出し、「元々はファンのために準備された献花式だったが、ＳＵＧＩＺＯに連絡をして行くことができないか尋ねた。暫（しばら）くして、関係者のために早朝の時間を作ったと連絡が来た。鬼龍院翔やＹＦＣｚのメンバーたちに声をかけ、全員で足を運ぶことにした」。「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔らと向かった。

「現地に到着して驚いたのは、早朝にもかかわらず、若手のバンドマンがかなりの数並んでいたことだ。みんな、別れを告げに来ていた。シンちゃんに憧れてドラムを始めた者。彼の背中を追いかけてバンドを始めた者。彼がどれだけ多くの人間に影響を与えたのか。その行列を見れば、すぐにわかった」と、真矢さんの影響力を実感。しばらくして、ＳＵＧＩＺＯのマネジャーが来たそうで「優先して献花することを勧めてくれたが、朝から並んでいる他の関係者たちに申し訳ない。ボクらも、みんなと同じように並ぶことにした」。４０分並び、会場の中へ入った。

多くの人が集まっていたという。「関係者の多さにも驚いたが、それ以上に驚いたのは、祭壇の近くにいたＳＵＧＩＺＯの姿だった。献花を終えた関係者一人ひとりに、丁寧に挨拶をしていた。きっと朝から、ずっと続けていたんだろう」。献花を終えたＧＡＣＫＴはＳＵＧＩＺＯに声をかけ「『色々、大変だったね…』。その言葉を受けた彼は、少し怒った顔でこう言った。『本当だよ！ったく、困ったヤツだよ！』ずっと若い頃から一緒にやってきた仲間だからこそ、直接言いたいことが山ほどあるんだろう」と想像。ＳＵＧＩＺＯからは「ＧＡＣＫＴも本当に気をつけなきゃダメだよ」と言われたそうだ。

続けて「隣には、シンちゃんの奥さんもいた。久しぶりの再会だった」と、真矢さんの妻・石黒と久々の対面。「涙が止まらない様子の彼女に、言葉が見つからなかった。それを見たＳＵＧＩＺＯが、ボクにこう言ってくれた。『本当にありがとう。真矢も喜んでるよ！』正直、シンちゃんがいなくなったことがまだ実感としてピンと来ていなかった。だが、彼女の涙を見た瞬間、強く突きつけられた。【もう逢えないのか】と」と、死を改めて実感した。

長文の最後にＧＡＣＫＴは「大切な人との別れは、必ず訪れる。これは避けられない。当たり前に傍にいた人が、ある日突然いなくなることもある。だからこそだ。今、傍にいる人に感謝の言葉を届けてくれ。会えるなら、すぐに会いに行ってくれ。連絡をしてみてくれ。いなくなってからじゃ、もう何も伝えられないから」と締めくくった。