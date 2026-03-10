二度目の離婚が成立し、5人の子供を抱えるシングルマザーとなった妻を待ち受けていたのは、社会の厳しい現実だった。

【映像】子供5人を連れてシングルマザーになった当時の写真

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

二人の出会いは12年前、夫が21歳の時に鮮魚スタッフとして働いていたスーパーの鮮魚店に、当時35歳で5人の子供を持つ既婚者だった妻がレジのアルバイトとして入ってきたことが始まりだった。

やがて妻の二度目の離婚が成立。しかし、5人の子供を抱えるシングルマザーとなった彼女を待ち受けていたのは、「家が見つからないんです。アパートは全部断られました。木造なので人数が多いのでダメですと言われて…」という家探しすらままならないシビアな社会の壁だった。最後の砦として頼った母子寮も、すでに長男が高校生だったため「18歳以上の異性がいると入居不可」という規定に阻まれ、行き場を失ってしまう。

そんな絶望的な状況下で、両親の離婚経験を持つ夫は「女手1つで子供を育てる大変さを知っているから、少しでも負担を減らしたい」と、仕事の合間を縫って5人の子供たちの世話を買って出た。夫は当時を振り返り、「もともとは明るくパワフルな印象だったけれど、初めて彼女が見せた『弱さ』に触れた時、僕が支えてやらないといけないなという男心が芽生えました。そこが、気持ちがラブよりになった瞬間でしたね」と、一人の女性としての彼女を深く愛するようになった経緯を語った。