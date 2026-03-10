¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè12²ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤ÈÈÜÌï¸Æ¡×ÌäÂê¡£¡Ö¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡¢¡ÖÈÜÌï¸Æ¤ÎÊè¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â!?
¡Ö³ÆÃÏ¤Î¸ÅÊ¯¤ÎÈïÁò¼Ô¤ÎDNA¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¿äÄê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡º£²ó¤Ï¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¸ÅÂå»ËºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½êºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¡Öµ¦ÆâÀâ¡×¤È¡Ö¶å½£Àâ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÏÀÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÆàÎÉ¸©¼þÊÕ¤È¤¹¤ëÀâ¤È¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤ÉËÌÉô¶å½£¤È¤¹¤ëÀâ¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÊ¬»Ò¿ÍÎà³Ø¡¢¤Ä¤Þ¤êDNA¤«¤éÄ¾ÀÜ¡Ö¤³¤³¤À¡×¤È¼¨¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î·èÄêÂÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢DNA¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÊ¯¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿Í¤Î·ì±ï´Ø·¸¤ä½Ð¼«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦º§°ù¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤ò¿äÄê¤¹¤ëÂç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñÌäÂê¤Ë¤â´ÖÀÜÅª¤ËÀÚ¤ê¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¤Î¹¤¬¤êÊý¤òDNA¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ïµ¦ÆâÀâ¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤³¤³½½¿ôÇ¯¤Çµ¦ÆâÀâ¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌïÀ¸»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜÎóÅç¤Î³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°èÀªÎÏ¤¬¼¡Âè¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤¬¶áµ¦ÃÏÊý¡¢ÆÃ¤ËÂçÏÂËßÃÏ¼þÊÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÎóÅç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÅì³¤ÃÏÊý¡¢°¦ÃÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÃæ¿õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¡£
¤Ò¤í¡¡µÕ¤Ë¡¢¶å½£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ï¡©
¼ÄÅÄ¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ÅÊ¯¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¸°·ê¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Î¸ÅÊ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¹Í¸Å³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬Â¤¤é¤ì¤¿»þ´ü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¸ÅÊ¯»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÀâ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅý°ìÅª¤Ê¸¢ÎÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¯¥Ë¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬À®Î©¤·¤¿¾Úµò¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Êü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬Äê¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¸ÅÊ¯¤ÎÂ¤ÃÛÇ¯Âå¤¬Àµ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤¬¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¦Æâ¤Î¸ÅÊ¯¤ÎÇ¯Âå¤¬¡¢ÈÜÌï¸Æ¤¬Ãæ¹ñ¤Îò²¤Ë»È¼Ô¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤ÎÄ¾¸å¤ËÅö¤¿¤ë3À¤µª¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¤¨¡¼¡ª
¼ÄÅÄ¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¤Êè¸ÅÊ¯¡×¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹Ìó280£í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëµðÂç¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¡¢Ç¯Âå¤¬ÈÜÌï¸Æ¤ÎË×Ç¯¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤¬ÈÜÌï¸Æ¤ÎÊè¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»þÂå¤¬¹ç¤¦¡×¡Öµ¬ÌÏ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸å¤ÎÂç²¦Êè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¼°¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Îµ¦ÆâÀâ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶å½£¤Ë¤âÌïÀ¸»þÂå¤ÎÍÎÏ¤Ê°äÀ×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Êý¸å±ßÊ¯¤Î½Ð¸½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¼´¤ÎÌäÂê¤¬¡¢µ¦ÆâÀâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¸ÅÊ¯¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊ¯µÖÊè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á°Êý¸å±ßÊ¯¤È¤¤¤¦Åý°ì¤µ¤ì¤¿·Á¼°¤¬¹°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÊè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÀ¯¼£ÍýÇ°¤ä¸¢°Ò¤Î¾ÝÄ§¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¹ñ²È·ÁÀ®¤ÎË¨²ê¤ò¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤äÈÜÌï¸Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¡Øò²»ÖÏÁ¿ÍÅÁ¡Ù°Ê³°¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡Ä¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹Ê¸¸¥¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3À¤µª¤ÎÃæ¹ñ¤Î»Ë½ñ¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤ÎÃæ¤Î¡Øò²»ÖÏÁ¿ÍÅÁ¡Ù¤¬ºÇÂç¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈÜÌï¸Æ¤¬Ä«¹×¤·¡¢¿Æò²ÏÁ²¦¤Î¾Î¹æ¤È¶â°õ¡¢Æ¼¶À¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÆüËÜ¤Ë¤âÃæ¹ñ¤ß¤¿¤¤¤ËÊ¸¸¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â4À¤µª°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤¬µÞ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡º£¸å¡¢ÀèÀ¸¤¬ÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ëDNA¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢à¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÌäÂêá¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Ï²¿¸©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈDNA¤«¤éÄ¾ÀÜÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ÆÃÏ¤Î¸ÅÊ¯¤ÎÈïÁò¼Ô¤ÎDNA¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÂçÏÂ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤È¶å½£¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¬·ì±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ·ÏÅý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Åý°ì¸¢ÎÏ¤¬¤É¤³¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤¦¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¸¸¥¤ËÍê¤é¤º¿äÄê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ü¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Ê¬ÀÏ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡Á°Êý¸å±ßÊ¯¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÃæ¤Î°äÂÎ¤ÎDNA¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð°Õ³°¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¸ÅÊ¯¤ËËäÁò¤µ¤ì¤¿¿Í¹ü¤ÎDNA¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ì±ï´Ø·¸¤ä½Ð¼«¤Î¿äÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸ÅÊ¯¤Ç²òÀÏ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð½ÏÇ¯¤ÎÃË½÷¤¬Æ±¤¸ÀÐ´½¤Ë°ì½ï¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é½ÏÇ¯É×ÉØ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ±¤¸Êè¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ö¼Â¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DNA¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¼Â¤Ï¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¡¼¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¾õ¶·¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡ËäÁò¤Î½çÈÖ¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬Àè¤ËÁò¤é¤ì¡¢¸å¤«¤éÌ¼¤¬ÄÉÁò¤µ¤ì¤¿¤È¤ï¤«¤ë¡£ËäÁò¿Í¹ü¤ÎDNA¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¿äÂ¬¤¬Ê¤¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ò³ÆÃÏ¤Î¸ÅÊ¯¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢´ØÀ¾¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤«¤é½÷À¤ÎDNA¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÈÜÌï¸Æ¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡Íý¶þ¤Î¾å¤Ç¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÈÜÌï¸Æ¤À¡×¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ò²¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¶â°õ¤¬°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£DNA¤À¤±¤Ç¸Ä¿ÍÌ¾¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ¬ÀÏºÑ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÈÜÌï¸Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢È¤Êè¸ÅÊ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¸ÅÊ¯¤Ï¤Þ¤ÀËÜ³ÊÅª¤Ë¤ÏÈ¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Î¾ì½ê¤â¡¢ÈÜÌï¸Æ¤Î¼ÂÁü¤â¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸ÅÊ¯¤äDNA¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¤³¤Î»þÂå¡¢Ã¯¤ÈÃ¯¤¬·ì±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏDNA¤ÏÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¸¸¥¤È¹Í¸Å³Ø¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶õÇò¤òDNA¤¬Êä´°¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼ÙÇÏÂæ¹ñÏÀÁè¤â´¶³Ð¤ä¥í¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
