日向坂46正源司陽子、4月から木曜『ANNX』担当 松田好花から″ネタ帳”プレゼントされる
ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。『松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜 深0：00）の枠を、日向坂46・正源司陽子が担当する。
【動画】日向坂46正源司陽子、木曜ANNX新パーソナリティ就任 先輩・松田好花からのプレゼントに大喜び
同日行われた会見に出席した正源司は「ラジオは昨年の夏に、深夜3時から5時の枠を担当させていただきました。その時をきっかけに、ひとりで自分の世界に浸った言葉を語るのが楽しいということに気づきました。普段思っていることを、ラジオならではの形で伝えていくことができたらいいなと思います」と初々しく呼びかけていた。
松田への印象について「通常回もそうなんですけど、好花さんのトーク力、すごい方だなと。個人的に発表を聞かせていただいた後日（松田と）お会いして、プレゼントをいただいたんです。ネタ帳をくださって。今、生放送に向けて準備を始めていて、自分の中で思った日記だったり、その時に感じたことや付属したエピソードを少しずつしたためているので。私はまだ挙動が幼いので。好花さんは憧れの女性像なので、リスペクトしつつ、自分らしさも出しつつ、私も個人的な色が出せたらいいなと思います」と声を弾ませていた。
現在同枠を担当している松田は、4月から火曜の『ANN0』（深3：00）を担当する。
