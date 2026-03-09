「WEST.」の濱田崇裕（37）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に神山智洋（32）と生出演し、先輩からのクレームに猛反省する一幕があった。

番組には、「SUPER EIGHT」丸山隆平がVTR出演。2人とも交流があるものの、濱田には“ガチクレーム”を口にした。

「俺が大阪時代に、濱ちゃんに、いろいろご飯だったり、家に来たりとか、初舞台に来てくれたりとか、凄い覚えてくれているのはうれしいし、感謝してくれてるっていうのをスタッフさんから聞いて、凄く僕はうれしかったんだけど。なのに、なぜ僕の誘いを断る…」。さらに「なんだったらその分、“この間すみません。ちょっとご飯連れて行って下さいよ”もない。外で俺のことを慕っているみたいなことだけが一人歩きしていて、ここの関係性、全然更新されていないから」とも訴えた。

VTRを見ながら、何度も渋い表情を浮かべる濱田。釈明を求められると、「すみません！ごめんなさい！まず謝罪ですね。まず大事なのは謝罪です」と、深々と頭を下げた。

誘いを断ってしまうのは、タイミングの悪さもあるという。「うそじゃないんですけど、丸山君が電話をくれた時に僕、兵庫が実家なんですけど、実家に帰ってる。本当にタイミングも悪い」。さらに「どっちかというと、僕が趣味に没頭してしまって。バス釣りとゴルフとなったら、そっちを優先するとなってきて」とも打ち明けた。

丸山への感謝には、偽りはないという。「確かにジュニア時代にご飯めっちゃ連れて行ってもらっていたのに、何か連絡してないなって。今、凄い反省が押し寄せてきてます」と率直な思いを語った。

伊集院光からは、即連絡を入れるよう助言され、「なんならCM中に1回、入れておいた方がいい」とも。濱田は「そうですよね…悲しいことをしてしまった」と肩を落とした。

普段から丸山の接し方は変わらないという。それだけに、「丸山君、そんなことを思っているとは思っていなかったので。お会いするたびに、あの明るさのまましゃべって下さっていたけど…」と反省を口に。一方で、「実はちょっとうれしい。寂しがってくれたのはうれしい」とも話していた。