ベッキー、“超レア”な旧姓を明かす「日本に4人しかいない」
タレントのベッキーが、7日放送のテレビ東京『飯尾・くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます』（後6：30）に出演。「日本に4人しかいない」という、かなり珍しい自身の旧姓を明かす場面があった。
【写真】ベッキー＆夫・片岡治大氏の“2ショット”写真
同バラエティは、プライベートでも大の仲良しという、ずん・飯尾和樹と野性爆弾・くっきー！による初冠番組。
旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をもらい資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって「名字ランキングの順位×1円」で資金をゲットし、稼いだ金額で交通費や食費など旅の資金をすべてまかなう。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅となっている。
第4弾となる今回の放送では、埼玉・熊谷からスタートし、ゴールの奥秩父にある高級温泉旅館に宿泊することを目指した。
ベッキーは、旅の2日目に2人と合流。2019年1月に元プロ野球選手の片岡治大氏と結婚、2子が誕生しているベッキーは、「こう見えて、片岡です」と現在の名字について説明した。
「これ、私の名字のお金。資金にしてください」と封筒を開けると、入っていたのはわずか207円。名字ランキングにおいては、207位であることが判明し、くっきー！は思わず「ショボっ！」とリアクションした。
続けて、ベッキーは「旧姓だったらやばいんですよ」「日本に4人しかいないんで」と話し、旧姓が「レイボーン」であることを紹介。この“告白”に、くっきー！が「いや、ちょっと待ってくれ。それ、ハンコあんのか？」と疑いの目を向けると、ベッキーは「あるある！ちゃんとある！」と慌てた様子で説明していた。
