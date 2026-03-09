モデルの近藤千尋が、長年抱えていた意外な身体的コンプレックスと、それが3人の娘たちへ遺伝したことで起きた心境の変化を明かした。

【映像】娘にも遺伝した近藤のコンプレックス箇所（実際の写真あり）

3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』のスタジオトークにて、近藤は「指の形がすごいコンプレックスだった」と告白。自身の両手をカメラに向け、小指の第一関節が外側に大きく曲がっている様子を披露した。

「なんで私ってこんな変な指なんだろうって、ずっと思ってた」と語る近藤。しかし、その悩みは出産を機に意外な形で解消されることになったという。なんと、生まれてきた3人の娘たち全員が、近藤と全く同じ「曲がった小指」を持っていたのだ。

番組では、親子で小指を並べた比較写真も公開。近藤は「（指の形が）娘にもちゃんと遺伝してて、それを見た時に自分だけじゃないんだと思って。今はすごい幸せでした」と満面の笑みで語った。かつては「自分だけ」と悩み、隠したいと思っていた特徴が、愛する我が子との「絆の証」になったことで、今ではかけがえのない愛おしいパーツへと変わったようだ。このエピソードに、峯岸みなみも「そういうところ（遺伝した部分）もやっぱり好きになりますよね」と深く共感。

一方、滝沢眞規子は「その指の人って霊感あるっていうよね。霊感ある？」と質問。近藤は「ないと思ってたけど、あるって言われました」と明かしていた。