『スター・ウォーズ』新作劇場映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』より、劇中に登場するロッタ・ザ・ハットの劇中姿が初公開された。実はこの初披露に先駆けては、2026年のソーシャル・メディアならではのちょっとした騒動があった。

ロッタ・ザ・ハットは、『スターウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』（1983）に登場したことで有名な裏社会の犯罪王、ジャバ・ザ・ハットの息子にあたるキャラクター。ロッタ自体はアニメ映画『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』（2008）に幼少期の姿が登場しており、本作では大人になった姿が描かれる。

公開された画像では、ロッタがコロシアムらしき空間で両手に斧を構えている。腹部には筋肉のハリがあり、「ブクブクのナメクジ」のようだった父ジャバとは違った印象を与えている。公開されている予告編映像によって、主人公ディン・ジャリンと一戦を交えることがわかっている。

本画像が公開される数日前、ネット上ではロッタ・ザ・ハットとされる別の画像が拡散されたことがあった。画像は一見本物と見まごうものだったが、手にしている斧を注視すると、デザインに規則性がない不自然な箇所も紛れているものだった。

これを受けて、制作スタジオILMのハル・ヒッケルは「現在SNSでロッタ・ザ・ハットの画像が拡散されています。これは偽物です。映画のものではありません。無視してください」とすることを余儀なくされた。その翌日、ヒッケルは「こっちが本当のロッタです」と、このたびの正式な初解禁画像をしている。

なお、ロッタ・ザ・ハットの声を演じるのは「一流シェフのファミリー・レストラン」や『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（2025）で知られるジェレミー・アレン・ホワイト。映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日より公開。

