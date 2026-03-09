ミセス大森元貴は「ぷくぷく赤ちゃん肌」若井滉斗＆藤澤涼架が絶賛 肌測定結果も明らかに
【モデルプレス＝2026/03/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架と女優の浜辺美波が3月9日、都内で開催された「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に出席。若井と藤澤が大森の肌を褒める場面があった。
【写真】ミセス大森の肌診断結果
「FANCL SKIN PATCH」は肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービス。Mrs. GREEN APPLEと浜辺はイメージキャラクターに就任した。
発表会では、4人の肌測定の結果をもとにトークが展開。大森の結果は、肌細胞やコラーゲンを修復する力が高く、若々しさに満ちた肌の持ち主ということだった。大森は「嬉しいですね！やっぱり褒められると嬉しいです」とにっこり。コラーゲン修復力という言葉は初めて聞いたと明かし「すごく頑張ってくれてるんだな、自分の肌。と思いました」と語った。
若井は大森の肌について「元貴はぷくぷく赤ちゃん肌。納得の結果ですね」と納得。藤澤も「そうですね。ぷくぷく赤ちゃん肌」と頷くと、大森は「なんなんそれ？打ち合わせしてんの？」とツッコんだ。若井は「浜辺さんも思いますよね？」と浜辺にも尋ね、浜辺は「ずっと思ってました！」と笑った。藤澤は「大森は普段からスキンケアをすごく気にして。お肌の状態とかもどうかな、って一番気にしているので、さすがだなと思います」とコメント。大森は成果が出てありがたいと言い「スキンケア好きなんですよね」と話していた。
若井は肌内部の炎症を抑える力と生まれ変わりをスムーズにする力が強いという結果に。若井は「確かにあまり肌荒れとかで悩んだことがなくて。納得しちゃいました」と口にし「生まれ変わる力があるってちょっと嬉しいです」と喜んだ。日頃の生活で大切にしていることを若井は「とにかく運動と食事です」と明かし「運動もしつつ、食事で体の内側からちゃんと整えることを意識しています」と語った。
藤澤の結果はバランスが良い艷やかな肌。ポテンシャルの高さがCM撮影現場でも話題になったという。藤澤は「こんなにポジティブに言葉を頂けるのがすごく嬉しかったです！」と笑顔。藤澤は「個人的な抱負としては内側をまさしくテーマにしていたので、これは嬉しいです。さらにインナーマッスルを強化していきたいと思います」と意気込んだ。（modelpress編集部）
