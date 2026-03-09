「NHK党『休眠』舞台裏」を元公設秘書が暴露…引き金となった「11.14会見」と勾留中の立花孝志が下した合理的判断

「NHKをぶっ壊す」――。永田町の異端児として旋風を巻き起こした「NHKから国民を守る党（NHK党）」が、失意の終焉を迎えたとして話題になっている。2026年3月3日、勾留中の立花孝志党首が下した「休眠」宣言が党の公式アプリや公式サイトなどで告知された。元NHK党の公設秘書でコラムニストの村上ゆかり氏がかつての仲間たちを取材し、裏側を暴く。

【画像】驚異の脱走能力をもつ立花孝志氏の愛犬・サスケ

引き金は「11.14定例会見」暴露された役員会の紛糾

多くの人にとってこの発表は「NHK党の終焉」と映っただろう。しかし、その実態は「解体」ではなく、立花氏という唯一の司令塔が戻る日を待つための、極めて現実的な「スリープモード」への移行であった。

本格的な引き金は、2025年11月14日の定例記者会見だった。

立花氏が逮捕された当時、党内は「立花氏の意思を引き継ぎ、党運営を進める」という明確なコンセンサスの下で結束していた。党規約に基づき代表代行に就いた齊藤健一郎氏は、本来、立花氏の意向を忠実に実行する役割を期待されていた。

だが、実務を代表代行として抱えていた齊藤氏は、独自の判断で立花党首の解任という組織改編を模索し始める。これにつき、同党の政調会長兼幹事長である浜田聡氏が、11月の定例会見において齊藤氏との役員会での組織改編の議論の一部を公にしたのである。

修復不能な亀裂の正体

この「暴露」に対し、齊藤氏側は猛烈な拒絶反応を示した。役員会での議論を合意なく一方的に外部へ漏らされたことは、齊藤氏にとって「共に党を守る戦友」からの致命的な裏切りに映った。「信頼関係が壊れた相手とは、もはや一歩も共に歩めない」という、人としての限界がそこにはあった。

一方で浜田氏には、「公党としての誠実さ」として貫く大義があった。NHK党は、情報の徹底した透明性と、立花孝志という象徴の下に集う有権者の熱量で成り立ってきている。

浜田氏からすれば、立花氏という軸を外す議論を公にせずに進めることは、NHK党の「自己否定」に等しいと考えたのではないか。

「信頼なき協力は不可能だ」と決断した齊藤氏と、「透明性こそが党の命」と信じた浜田氏。組織を維持するための「規律」と、党の定義を守るための「情報公開」という「正義の衝突」こそが、修復不能な亀裂の正体であった。

立花氏が逮捕される以前から、NHK党の財務体質は綱渡りの状態が続いていた。立花氏による「党費や寄付を一切募らず、必要なお金は借入金として集める」という方針に加え、政党の代表権争い（立花氏側と大津綾香氏側の対立）によって、国政政党であれば国から得られるはずの最大の収入源「政党交付金」が受け取れない状態に陥っていたからだ。

代表権騒動の影響から生まれた齊藤事務所への依存体質

独自の事務局を構える資金も、職員を雇う余裕もない。そんな極限状態の中で、党の中枢を実質的に一人で引き受けていたのが齊藤健一郎氏だった。

代表権騒動が起きてからは、齊藤氏が国から受ける「公設秘書」という人的リソースや「月100万円の調査研究広報滞在費（旧文通費）」こそが、NHK党の実務を回すための命綱だった。党の運営実態は、齊藤事務所に全面的に依存する状態が続いた。

この依存の実態こそが、齊藤氏の離党という事態において致命的な牙をむいた。齊藤氏が、崩れ去った人間関係の果てに選ばざるを得なかった「苦渋の決断」として離党を表明した瞬間、代わりの資金も実務部隊も持たない党は、一瞬にして活動不能な状況へと転落してしまったのである。

立花孝志という政治家の最大の特徴は、常人離れした圧倒的な行動力にある。

その手法は、とにかく手数を打ち、失敗の中から正解を見つけ出す「超・試行錯誤型」で、これはNHK党が国政政党になる以前から一貫している。その過程では、当然ながら明らかな失策や強引すぎる判断も多分に交ざるが、組織はそれを止める術を持たなかった。立花氏の直感と行動力を全面に活かす独裁構造は、立花氏の強みを最大化する一方で、暴走を食い止める「ブレーキ」を排除する側面も同時に持つ。

「ブレーキなき加速」が招いた必然の衝突

立花氏にブレーキをかけない。その危うさこそが、既得権益をなぎ倒すほどの「爆発力」を生んでいた。だが、かつて浜田聡事務所の公設秘書としてその熱狂の渦中にいた筆者は、今改めてその大きなリスクを痛感している。

結局のところ、この組織は立花氏という強烈な「中心点」に、それぞれが個別の「点」として繋がっていたに過ぎなかった。横の連携を持たず、中心一点の重力にのみ依存した構造は、極めて脆かった。目的を達成するための加速が、いつしか様々なリスクを置き去りにしてしまった。

事態をさらに深刻化させたのは、前述した「党費も寄付も募らない」といういびつな資金調達の方針だ。代表権騒動による政党交付金の停止という逆風下で、借入金に頼り、実務や人的リソースのすべてを齊藤事務所に全面的に依存する形である。この方針も立花氏のこだわりの一つだ。

立花氏は「たとえ自分が不在でも、組織は設計図通りに自律して回転し続けるはずだ」と主張していた。

しかし、それは致命的な誤算だった。立花氏が「組織を動かす歯車」だと思っていた人々は、実際には立花孝志という強烈な「重力」一点によってのみ繋ぎ止められていた、独立した個々の集まりに過ぎなかったのである。重力が消えた瞬間、自律するはずだった党の運営は一瞬にしてその形を失った。

立花氏という絶対的な存在がいなければ消えてなくなる、極めて属人的な仕組み――それが、NHK党という組織の正体である。

NHK党が内紛という泥沼の中で「休眠」という深い眠りにつこうとしている間、対峙していたはずの巨大組織・NHKは決して手を止めてはいない。むしろ、立花氏の逮捕後にその動きは加速し、受信料の「未契約者・不払い者」への対策を強めている。

その象徴が、裁判所を介した「支払督促」の強化だ。NHKが公表しているデータによれば、2025年10月以降、NHKは受信料特別対策センターを設置するなどの強化を行い、2026年度の支払督促申立件数は過去最多2000件超の見通しと発表している。

全国的に見れば未だ件数は少ないとはいえ、突然届く裁判所からの「特別送達」の封書は、一般市民にとって大変な心理的圧迫となる。

勾留中の立花氏による合理的な判断

このような中で、今回の党の休眠に伴い、党の公式アプリはその姿を消した。しかし、これは実は大した出来事ではない。実態として、これまでも党のアプリはほとんど利用されておらず、維持コストに見合う価値を失っていたからだ。

不必要な枝葉を落とし、限られたリソースでコールセンターという「根幹」の維持に集中させる。このスリム化こそが、立花氏不在という異常事態を乗り切るための、勾留中の立花氏による合理的な判断だ。

現在、そのコールセンターの運営を支えているのは齊藤事務所だ。党が休眠状態にあっても、受話器の向こう側で支持者を支える秘書たちの奮闘は続いている。また齊藤氏は離党後も「立花党首から預かった議席」としてNHKのスクランブル化（受信料を支払った契約者のみが視聴できるようにする）を目指すと述べている。立花氏から預かったバトンを、形を変えてでも繋ぎ止めておく。その「待機姿勢」こそが、現在のＮＨＫ党の真の姿である。

NHK党が国政政党になった2019年当時、「NHKをぶっ壊す」という叫びは、既存の政治に閉塞感を感じていた多くの人々に、ある種の「希望」と「カタルシス」を与えた。

齊藤氏も、浜田氏らも、立花孝志という唯一無二の存在を軸にした、お互いの正義や価値観による「すれ違い」の中にいた。だが、このいびつな組織構造こそが、立花孝志という政治家の本質そのものでもあったのではないか。

「休眠」という名の復活宣言

圧倒的なカリスマで人を惹きつけながら、自分がいなければ１日も維持できないほどに属人化された組織。ブレーキのない加速を続け、曲がれなくなれば自分ごと激突する。その圧倒的な力があったからこそ、NHK党という国政政党を築き上げた。

その反面、脆さも、強引さも、そして土壇場で放り出されたような形になってしまったこの結末も、すべては「立花孝志」という人間が持つ磁力の裏返しなのである。

「休眠」とは、いつか目覚めることを前提とした言葉でもある。

齊藤氏と浜田氏ら役員間の正義は激突し、信頼は砕け散ったかもしれない。しかし、その視線の先にあるのは、常に「立花孝志の帰還」という一点であることは変わらない。

最も疲弊しているのは、日々、NHK受信料について切実な不安を抱える人たちからの電話に応対し続けている現場のスタッフたちだろう。立花氏が逮捕され、党の看板が揺らぎ、責任の所在が曖昧な中で、彼らは今も矢面に立ち続けている。そして、NHK党が休眠したことで党の支持者たちは、立花氏の帰りを待ちながら、不安な日々を送っている。

勾留中の立花氏と接見した弁護士によれば、現在の立花氏は勾留生活においてパワーを溜めている状況だという。誰にも真似できない派手な打ち上げ花火を上げた男は、今、静かに再始動の時を待っている。

自らが生み出したこの「景色」を見て、勾留中の立花氏は一体、何を思うのか。そして、彼が再び外の空気を吸い、党を再起動させた時、NHK党はどのような姿で私たちの前に現れるのか。その答え合わせができる日は、まだわからない。

文／村上ゆかり