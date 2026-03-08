S・パウリvsフランクフルト スタメン発表
[3.8 ブンデスリーガ第25節](ミレントア・シュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
DF 15 安藤智哉
MF 2 マノリス・サリアカス
MF 6 ジェームズ・サンズ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 10 ダネル・シナニ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
DF 41 F. Doumbia
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります