[3.8 ブンデスリーガ第25節](ミレントア・シュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 5 ハウケ・バール

DF 8 エリック・スミス

DF 15 安藤智哉

MF 2 マノリス・サリアカス

MF 6 ジェームズ・サンズ

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 10 ダネル・シナニ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 21 ラース・リツカ

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

DF 34 J. Robatsch

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 19 マルティン・カールス

監督

アレクサンダー・ブレッシン

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

DF 41 F. Doumbia

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 31 L. Arrhov

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります