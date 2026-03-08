WBCを前にオーストラリア代表は府中でキャンプを実施

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日に開幕した。日本代表「侍ジャパン」と同じプールCのオーストラリア代表は東京・府中市で事前キャンプを実施。3年前の前回大会では、府中市民球場近くのコンビニをユニホーム姿で訪れる映像が話題となったが、店舗側も“常連”の再訪を心待ちにしていた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

球場を出て徒歩2分。桜通りを挟んですぐのところにあるのがセブンイレブン府中市民球場前店だ。2月24日、練習試合前のお昼時に訪れると、ユニホームを着た豪州代表の選手やコーチが続々と足を踏み入れ、手慣れた様子で商品を購入していった。顔見知りの店員に「Hi！」「また明日」と挨拶する選手も。荒木美海店長は「とっても気さくな方たちなんです」と交流を喜ぶ。

豪州は2018年の親善試合以降、日本でのキャンプ地を府中市に置いている。前回大会の時は、同店で“おつかい”する選手の映像を代表公式SNSが投稿して話題に。それ以降もプレミア12などで来日するたびに、店内は屈強な男たちで賑わった。「揚げ物、特にチキンやスムージーをよく買ってくださるので、絶対に切らさないように」。店側も球場に合宿期間を事前に問い合わせ、仕入れを調整する受け入れ態勢を敷く。

自身もプロ野球ファンだという荒木店長。「やっぱり本当に背が高いし、東京ドームで大谷翔平選手らと戦う人たちだし。でも気さくに話してくれるし、すごくフレンドリーだし、もうただただカッコイイです」。間近で見る代表選手に感激していた。ただ、距離が近くなった分だけ、悩みも生まれる。3月8日、1次リーグで侍ジャパンと対戦する時、どちらを応援すればいいのか――。

「本当にそれは……本当に困りますよね（笑）。やっぱりどうしても日本は勝ってほしいですけど、オーストラリアにも東京ドームの次のアメリカに行ってほしいので。めっちゃ迷いますね、その質問は。でもオーストラリアと違う国の試合がある時は、もう全力でオーストラリア応援します」

各プール5チームのうち、上位2チームが米国での準々決勝ラウンドに進出する。3年前は初の8強入りを果たした豪州。デービッド・ニルソン監督は「前回を上回れるようにしたい」と4強進出を目標に掲げた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）