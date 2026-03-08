「台湾戦とは天地の差だ」乱打戦の惜敗に韓国メディアが自信「明るい材料も確かにあった」【WBC】

キム・ヘソンの一発など、韓国打線は攻撃力を見せつけた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の日本代表対韓国代表の一戦が3月7日、東京ドームで行われ、8-6で日本が勝利を飾った。最後までもつれたゲームを「侍ジャパン」が制し2連勝。韓国は1勝1敗となった。

【動画】俺も世界一軍団の一員！韓国代表キム・ヘソンの右越え2ラン

初回、韓国が日本先発の菊池雄星に集中打を浴びせ3点を先取。その後、日本は3回までに鈴木誠也、大谷翔平、吉田正尚の3人によるホームラン攻勢で5-3と逆転。鈴木は第1打席、2打席と連続で本塁打をマークするなど、持ち前の長打力を発揮した。

その後、韓国はキム・ヘソンの2点本塁打で追いつくも、日本は7回の満塁のチャンスで鈴木が押し出しの四球を選び、再び勝ち越し。さらに吉田に2点適時打が飛び出し、8-5と突き放す。韓国も8回に1点を返し2点差まで詰め寄るも、最後は日本のクローザー大勢が試合を締めた。

近年における「日韓戦」では、日本が序盤から主導権を握り、リードを広げるゲームが多かったが、この日は互いに得点を奪い合い、最後まで勝負の行方が見えない試合展開が続いた。韓国は8回に6−8と迫ると、さらに一打逆転の場面も作るなど日本に追いすがった。

韓国国内からも、あと一歩だった代表チームに対する賛辞が上がっている。現地メディア『スポーツ東亜』は日本の得点源となったメジャーリーガー3人のパフォーマンスを振り返っており、「大谷、鈴木、吉田が本塁打4本を含む6安打8打点を記録した。日本の全得点をメジャーリーガー打者3人が担ったのだ。韓国は彼らを抑えきれず敗れた」と分析した。