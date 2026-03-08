「お客様は神様だろ！」ファミレスで4時間騒ぐ客に退店を促した結果… 店員も絶句した「お前が働く前からの常連」宣言

飲食店で働いていると色々な客に出くわすものだ。東京都の50代女性は、ファミレス勤務中に遭遇した強烈な常連客について投稿を寄せた。

その客は月に数回、5〜6名のグループで来店するのだという。

「喧嘩でもしているのかと思うほどの大きな声でお話しされていて、毎回４時間近くいます」「周りのお客様からは『うるさいから席を移動したい』とか、レジで『あそこの席のお客さんうるさいわね』など、毎回何かしらのご意見をいただく」

ファミレスとはいえ、長時間大声で騒がれては周りの客もたまったものではないだろう。（文：湊真智人）

「お客様は神様だろ、お前たちは帰れっていうのか」

ある土曜日の17時頃、店が混み始める時間帯に、車いすの客から来店の電話があった。その日も例のグループはすでに3時間以上滞在していたため、女性は意を決して声をかけた。

するとそのグループは血相を変えて女性をまくしたてた。

「お客様は神様だろ、お前たちは帰れっていうのか」「この女は失礼だ」「私たちはお前が働くより前からこの店を利用しているんだ」

あまりの傲慢に女性も返す言葉を失ったことだろう。あまりの騒ぎに他の客が「うるさい！！」と指摘したところ、「さらにヒートアップ」したようで、店長が出動する事態に発展した。

それでも怒りは収まらず「あの女が」「お客様は神様だろ」と終始キレまくっていたようだ。結局、店長が必死に対応し、なんとかそのグループは店を出たという。

「一席一席お客様に謝りに行きましたが、どのお客様も『ご苦労様ね』とか『大変だったね』とか優しい声をかけていただきありがたかったです」

周りの客が事情を察して温かく労ってくれたことだけが救いである。しかし、話はここで終わらない。

子供の泣き声には「親は何やってるんだ」とクレーム

この一件を経た後も、問題のグループは性懲りもなく騒ぎを続けているというのだ。

「いまだ週に２回くらいご来店され、最近は2〜3人で来店されますが、子供が泣いたりすると『親は何やってるんだと』叫んでいます」

自分たちの迷惑度合いをまるで客観視できていない様子だ。厄介者が居座り続ける現状を、女性は皮肉交じりに憂いている。

「神様はもう少し寛大なのではと思う今日この頃です」

「お客様は神様」と自ら名乗る人間ほど、実態は神様からかけ離れているという事実に尽きる。

