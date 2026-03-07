F1オーストラリア GP予選

サーキット：オーストラリア／メルボルン GP サーキット

天気：曇り

路面状況：ドライ

気温：20.4℃

路面温度：31.4℃

F1オーストラリア GPの予選がメルボルン GP サーキットで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はI.ハジャー（RBR）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:19.507／1:18.934／1:18.518／22

2位 K.アントネッリ（MER）1:20.120／1:19.435／1:18.811／18

3位 I.ハジャー（RBR）1:20.023／1:19.653／1:19.303／19

4位 C.ルクレール（FER）1:20.226／1:19.357／1:19.327／24

5位 O.ピアストリ（MCL）1:19.664／1:19.525／1:19.380／26

6位 L.ノリス（MCL）1:20.010／1:19.882／1:19.475／26

7位 L.ハミルトン（FER）1:19.811／1:19.921／1:19.478／25

8位 L.ローソン（RB）1:20.491／1:20.144／1:19.994／24

9位 A.リンドブラッド（RB）1:20.409／1:19.971／1:21.247／25

10位 G.ボルトレート（AUD）1:20.495／1:20.221／-／14

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:21.024／1:20.303／-／18

12位 O.ベアマン（HAS）1:21.247／1:20.311／-／18

13位 E.オコン（HAS）1:20.759／1:20.491／-／18

14位 P.ガスリー（ALP）1:21.138／1:20.501／-／18

15位 A.アルボン（WIL）1:21.051／1:20.941／-／19

16位 F.コラピント（ALP）1:21.200／1:21.270／-／18

17位 F.アロンソ（AST）1:21.969／-／-／10

18位 S.ペレス（CAD）1:22.605／-／-／7

19位 V.ボッタス（CAD）1:23.244／-／-／8

- M.フェルスタッペン（RBR）-／-／-／2

- C.サインツ（WIL）-／-／-／0

- L.ストロール（AST）-／-／-／0

2026-03-07 15:29:05 更新