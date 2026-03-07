Photo: 田中 青紗

朝は“パン派”の悩みが、食パンの収納場所。

キッチンまわりに、買った袋のまま出しっぱなしにしてしまいがち……。

パンの袋って生活感が出やすいので、何かいい収納方法はないかな〜と思っていました。

山崎実業の「戸棚下ブレッドケース」

山崎実業「戸棚下ブレッドケース タワー」

そんなときに見つけたのが、山崎実業の「戸棚下ブレッドケース タワー」です。

山崎実業のブレッドケース自体は、これまでにも販売されているアイテム。

過去にROOMIEでも、持ち手部分に天然の木材を使ったタイプや、フタが外せるタイプのブレッドケースもレビューしてきました。

今回登場した新作のブレッドケースは、キッチンの吊り戸棚に差し込んで設置できるもの。

浮かせる収納なので、キッチンまわりの空間を有効に使いながら、生活感をうまく隠してくれるアイテムです。

大きく開くので、出し入れしやすい

設置方法は簡単です。吊り戸棚に差し込むだけでOK！

取り付け可能な吊り戸棚は、棚板の厚さ1.4〜2cm、棚板の幅42cm以上、棚板の奥行き15cm以上、扉と棚板との隙間に3.5mm以上が必要です。

サイズや形状によっては設置できない可能性もあるので、あらかじめ確認してくださいね。

扉は持ち上げ、ケース内に押し込んで格納します。

大きく開くので出し入れがしやすいです。

パンやシリアル、未開封のジャムなど朝食に必要な食材をたっぷりと収納できます。耐荷重は4kg（静止荷重）ありますよ。

明日食べる用に買ったパンや、朝食でちょっと余ったパンなど、何かと収納に悩みがちなんですよね……。

パン好きのちょっとした悩みを解消してくれるアイテムだな〜と思いました！

スチール製なので、本体外側も活用できる

本体外側はスチール製。

キッチンタイマーやマグネットなどを貼り付けて活用できますよ。

現在カラーは「ホワイト」と「ブラック」が販売されているから、キッチンの雰囲気にあわせて選べそう！

調味料入れにも使える

パンのほか、調味料や乾物などの収納も◎

私の場合、未開封のお茶のストック収納としても活躍してくれそう！

キッチンまわりの収納が少ない方や、ごちゃつきをスッキリさせたい方にオススメです。

