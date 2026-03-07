「大和証券Mリーグ 2025-26」3月6日の第1試合、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が見せた華やかなヘアスタイルと力強い闘牌がファンの視線を釘付けにした。

【映像】かわいらしさもアップ！瑞原の大きな「お団子ヘア」

レギュラーシーズンもいよいよ終盤戦を迎え、セミファイナルシリーズ進出を争うボーダーライン上の攻防が激化している。瑞原の所属するU-NEXT Piratesは現在、レギュラーシーズン突破がかなり厳しくなっている苦しい状況にある。最後までしっかり戦い抜く姿を見せようと入場した瑞原の頭上には、いつも以上に存在感を放つ大きな「お団子ヘア」が鎮座していた。

残り試合も少ない中、最後まで全力を尽くそうと気合いを入れた結果なのか、凛々しい表情をさらに引き立てる特大のヘアスタイルに対し、試合を視聴していたファンからは即座に反応が寄せられた。ABEMAのコメント欄には「今日も可愛いね」「お団子かわいい」「あきな可愛い」といった絶賛の声が並び、さらにはその気合の入りようを察したファンから「気合い団子」という異名まで飛び出した。

試合は、瑞原のヘアスタイルに負けないほど力強く、そして繊細なものとなった。中盤、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）との激しい競り合いとなり、一進一退の攻防が続く。道中は苦しい場面も見受けられたが、瑞原は冷静に局面を打破。迎えたオーラスでは、勝利への執念が実を結ぶ形で逆転に成功した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

