日中関係最悪のなかで「来日した中国人富豪」の意外な目的…「日本人でよかった」と思ったワケ
中国で不動産バブルは崩壊
2月17日は中国の春節（旧正月）で、23日まで過去最長の9連休だった。
周知のように日中関係は最悪なので、今年は訪れる中国の知人はゼロかと思いきや、富豪がひょっこりやって来た。彼は不動産業で財を成した。
中国では不動産バブルが完全崩壊し、業界は死屍累々のはずだ。だが彼は、なぜか以前と変わらず羽振りがよかった。
「スカッと旨い和食が食べたくて、『不人気』の日本行きの便に乗ったのさ、ハハハ……」
東京・青山の高級料亭で、豪華な会席料理と、佐賀の銘酒・鍋島をしこたまご馳走になった。
「お国で不動産業は、いま大変でしょう？」
私が訊ねると、彼はニヤリとして、右手の5本の指をパッと開いた。
「中国経済は悪い。中でも不動産は悪い。それはたしかに事実だ。だが、どんな世界にも5％の『勝ち組』がいるのさ。
だから、その5％を相手にしてビジネスを行う。そして自分も、5％の中に入ればよいのだ」
私がきょとんとしていると、彼は続けた。
「つまり、5％の地域だけで不動産取引する。それは、北京・上海・広州・深圳の特等地だ。これ以外の都市や、4大都市でも郊外の物件には、決してタッチしてはならない」
なるほど。彼は徐々に鍋島を呷って興に乗り、さらに独自の「5％理論」を展開した。
中国人資産家の「5％理論」
「いま冬のオリンピックをやっているだろう。それで、自国の誰がメダルを獲ったとか獲れなかったとか言って騒いでいる奴の気が知れない。だってそんなこと、オレたちの生活や収入と何の関係もないではないか。
でもオレもオリンピックには、別な意味で関心があって、毎日見ている。
オリンピックでメダルを獲れるのは、だいたい出場選手の5％だ。ではその5％のメダル選手と、その他95％の『負け組』は、いったい何が違うのか？ 競技の技術力なのか、精神力なのか、それとも運やコーチの力なのか。
そういった視点でオリンピックをつぶさに研究すると、これがビジネスに役立つんだ」
私は「りくりゅうペア」や村瀬心椛ちゃんらに、単純に感動していた。
彼はまだまだ吹聴した。
「実際『5％理論』は、人生のすべてに当てはまる。学校では5％の成績上位者だけが名門大学に進学できる。その中の5％が望ましい就職にありつける。
結婚する時だって、世に美人は5％しかいない。町で旨いレストランだって5％だ。だから常に5％をゲットするよう生き続けることが大事なのだ」
他にもいろんな例を挙げていたが、酩酊して忘れてしまった。
ただ、帰路に思った。「日本人でよかった……」
