◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

初回からエンジン全開だった。両軍無得点の初回。ドジャース・山本由伸投手（２７）は２死から思い切り腕を振った１５８キロで三ゴロに打ち取り、３者凡退の好発進を切った。ＭＬＢ公式サイトによると９８・５マイル（約１５８・５キロ）で、２４年のメジャー移籍以降では最速だった。球数制限は６５球も、今後を考慮してか３回途中無安打無失点２奪三振、５３球で降板したが勝利投手。計５投手の１安打完封リレーに導き「勝てたことをすごくうれしく思います。試合前（ブルペン）からスピードが出ていた。初回は丁寧に、いい入りができた」とホッとしていた。

２回表は１０得点の猛攻。２回のマウンドに立つまで約３０分かかり、先頭に四球も無失点で切り抜けた。１３点リードの３回は味方の失策に２四球が重なり、２死満塁とし降板。イニング途中でマウンドを降りたとあって「細かいことを言えば反省はたくさんある」。試合後には照れた大谷に背中を押され、ナインの列から一歩前に出てファンへのあいさつで笑顔で頭を下げた。

昨季は米２年目で初めて１年間を完走。ワールドシリーズ（ＷＳ）では連投も経験し、ＭＶＰにも輝いた。「すごく成長を感じました」。常に高みを目指し、愚直に野球と向き合う右腕が珍しく自身を褒めた。ウェートトレを行わない独自のトレーニング、独特のフォーム…。時に雑音も耳に入ったが、昨季のＷＳで中１日での登板準備、９６球を投げた翌日の登板をこなしたことで、自信は深まった。疲労を考慮し、すぐにＷＢＣ出場の決断を下すことはできなかったが、昨年１２月頃からトレーニングを再開。状態に問題がなかったからこそ、日の丸を背負わない選択肢はなかった。

１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝を経験。２１〜２３年にオリックスでリーグ３連覇、２４、２５年にドジャースでＷＳ２連覇を果たした優勝請負人。次回はメジャーのスター選手もそろえるドミニカ共和国、ベネズエラと対戦の可能性がある準々決勝での登板が予想される。心待ちにしていたオリックス時代の女房役・若月とのコンビも「久しぶりですごくうれしかったし、その試合がＷＢＣでさらにうれしく感じた」と、呼吸もばっちり。日本のエースから世界のエースに成長した右腕が、開幕投手としての役割を十分に果たして勢いをもたらした。（安藤 宏太）