見守りも防犯も、これ1台。防犯ブザーとGPSの一体型「みてねみまもりGPSトークPlus」子どもの見守りをより安全&快適に
もうすぐ迎える4月。春から小学生になるお子さんを持つご家庭では、入学準備も大詰めの時期ですよね。必要なものをそろえる中で、意外と悩むのがGPSや防犯ブザーなどの見守りアイテム。
筆者も新2年生の子どもを持つ母のひとり。これまで防犯ブザーとGPSを別々に持たせていましたが、2つを子どもに毎日持たせて管理させるのって大変！ かといって防犯ブザーだけだと、いざブザーが鳴っても居場所がわからないし、電池の残量を確認できないことも不安に。
特にGPSは様々な商品が発売され、どれを選べばいいのか迷いがち。新1年生になる子どもを持つママ友と「今はどれがいいのかな」と探していたところ、編集部に気になる新商品の情報が舞い込んできました！
MIXIから予約販売中の新商品「みてねみまもりGPSトークPlus」は、トーク機能付きGPSと防犯ブザーがひとつになった、今までにないアイテム。1台で二役をこなしてくれるので、ランドセルまわりもスッキリ。まさにこういう商品が欲しかったんです！
「みてねみまもりGPSトークPlus」は、全世界2,900万人が利用するアプリ「家族アルバム みてね」が企画開発・販売しています。パパママユーザー4,000人の声を集めて、本当に使いやすいGPS端末を開発。
現在は利用者数No.1の従来モデル「みてねみまもりGPSトーク」と「みてねみまもりGPS」があり、今回の新商品が登場。
どの機種も、専用アプリとスマホかタブレット端末があればすぐに始められます。アプリをインストールすることで、パパママ、おじいちゃんおばあちゃん、家族みんなで子どもを見守ることができます。
「子どもが使いやすいかな？」と思いましたが、操作はとても簡単！ 本体のストラップを引くだけでブザーが鳴り、周囲に危険を知らせると同時に保護者のスマホへSOS通知と位置情報が即座に届きます。これなら離れた場所からでも緊急事態がわかり、近ければ駆けつけるなど、すぐに適切な対応ができますね！
新モデルは液晶ディスプレイ搭載で、メッセージの確認がさらに快適に！ 従来モデルではLEDの色で通知していた新着メッセージも、子どもたちが直感的にわかるアイコンで確認できるので、よりスムーズに親子で連絡を取り合えそう。
カラーも豊富で、数量限定の「ロイヤルブルー」「ラベンダー」は、執筆時点で既に売り切れ寸前とのこと！全6色のバリエーションですが4色の標準カラーもかわいくて、こんなにカラバリがあるGPS本体はめずらしい！ お気に入りの色を子どもと一緒に選べるのも楽しいですね。重さは卵1個分（約63g）だし、子どもが持ちやすいサイズ感です！
筆者が保護者目線で「これはいい！」と思ったのが、業界最大級のバッテリー容量！ 他社のGPSは1500ｍAhや、電池の劣化が気になるものもありますが「みてねみまもりGPS」シリーズは2000mAhの長持ちバッテリーを搭載。なんと、最大で約3週間*も充電不要なんです！
*省エネモード（通常3分間隔）で利用した場合。「みてねみまもりGPSトークの場合。みてねみまもりGPSは同条件で最大2ヶ月の電池持ち。
これなら「充電忘れた」「充電切れてた」などのストレスも解消。忙しいパパママにとって、何度も充電する手間が省けるのは本当に助かります。さらに、端末の液晶ディスプレイでバッテリー残量が確認できるのが嬉しい！
GPSを選ぶうえで外せないのは、位置情報の正確さ。位置情報は、多くの衛星から信号を受け取るほど精度が高くなるそう。「みてねみまもりGPS」シリーズは業界最多の5種類の衛星測位に対応し、さらにWi-Fiや基地局の電波も活用。これにより、最高水準の位置精度を実現しています。
さらに主要3キャリアに対応する「マルチネットワーク機能」を搭載。特定のネットワークが圏外のエリアや障害などでオフラインになった場合も、端末が別のネットワークに自動で切り替わるため、測位情報を送信し続けることができます。
数多くあるGPSの中でも、最高水準の位置精度、バッテリー容量も最大級なのは「みてねみまもりGPS」シリーズだけ！ いつでも万全の体制で子どもを見守れて心強いですね。
「みてねみまもりGPSトークPlus」と「みてねみまもりGPSトーク」では、ボタンひとつの簡単な操作で、端末とスマホでボイスメッセージのやりとりができます。送信回数の制限もないので、もしもの時の連絡はもちろん、「今から帰るね！」「気をつけてね！」といった気軽なメッセージも気兼ねなく送れます。
さらにこのボイスメッセージ、スマホにダウンロードして保存ができるんです。アプリ「家族アルバム みてね」にアップロードも可能。子どもから届いた“声”を思い出として残せるなんて、今までにこんなGPSはなく正直グッときました！ 何気ない毎日のひと言や思わず笑ってしまうひと言も、将来振り返りたくなる大切な宝物になりますね。
そのほかに「みまもりスポット」や「みまわり範囲」を登録することもできます 。駅・バス停・学校・習い事などの良く行く場所をみまもりスポットとして無制限に登録ができます。
たとえば、学校を「みまもりスポット」に登録しておけば、無事に到着、出発したかを通知してくれるので安心です。また、AIが自動で行動パターンを学習し、普段と違う場所に行くと「みまもり範囲から離れました」とお知らせを受け取ることもできます。
さらに、子どもの移動履歴は業界最長の3か月保存可能。歩数計機能もついているので、どこに行ったか振り返るのも楽しいですし、歩数を見て「今月はたくさん歩いたね！」と成長を感じられるのも嬉しい♪
商品が気になった方に朗報です。新商品「みてねみまもりGPSトークPlus」や従来モデルが、今なら新入園・新入学キャンペーンにて期間限定の特別価格で購入できます。
実施期間は 2026年5月10日まで。本体価格とは別に、月額通信費は748円（税込）で事務手数料も解約金も必要なく、いつでも解約可能です。毎日の見守りが月々お手軽な価格で叶うなら安いかも。詳しくは下記の公式サイトをチェック！
より楽しく安心して毎日を過ごすために、筆者は「みてねみまもりGPSトークPlus」に決めました。ランドセルと一緒に心強い相棒を持って、親子ともに笑顔で新学期を迎えましょう！
・利用者数No.1*「みてねみまもりGPS」
https://mitene.us/gps/
* No.1ロケーションアプリ (25年度1月〜25年度10月までの合計 日系パブリッシャー iOS&Android合算 data.ai by Sensor Tower調べ)
GPSと防犯ブザーがひとつに。新モデルの魅力
「充電忘れ」のストレスなし！ 位置精度も最高水準
「今から帰るね」子どもの“声”を思い出に
「みまもりスポット」で駅・バス停・学校・習い事などの到着・出発通知を受け取れる
新学期までに準備！ 今なら特別価格でおトク
