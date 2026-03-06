

miwa - 桜みたいな恋なんだ / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTIONサムネイル

シンガーソングライター・miwaが、約4年ぶりに3月6日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場する。新曲「桜みたいな恋なんだ」一発撮りでメディア初パフォーマンス。

【動画】miwa - 桜みたいな恋なんだ / THE FIRST TAKE with 晴れ風ACTION

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第644回公開の詳細が発表となった。

第644回はシンガーソングライター・miwaが約4年ぶりに登場。本動画は、桜の保全活動を行なうキリンビールの「晴れ風ACTION」と「THE FIRST TAKE」のコラボレーションにより制作され、晴れ風ACTIONを通じ、動画の再生回数に応じて桜を守る活動に寄付できる取り組みにもなっている。

「晴れ風ACTION × THE FIRST TAKE」の新たな取り組みに共感したmiwaが今回披露するのは、溢れ出す恋心を桜の舞い散る様子に重ねた新曲「桜みたいな恋なんだ」。昨今失われつつある日本の風物詩・桜への想いも乗せて、一発撮りにてメディア初パフォーマンス。

miwaコメント

「桜みたいな恋なんだ」は、”桜”という歌詞が入っている曲が私の楽曲にもいくつかあるのですが、桜は季節が移り変わってまた春が来た時に、桜はいつも変わらず毎年いてくれるんだなっていうのを改めて感じながら作った楽曲です。

私たちがどれだけ年を重ねても、街が変わっていっても、桜は変わらず私たちを見守っていてくれるんじゃないかと、そんな風に思いながら私たちの出会いや別れ、そして笑顔や涙、そんないろんな私たちの人生を桜は変わらずにいつも見守ってくれているんじゃないか、そんなことを思いながら、誰かの恋心もそっと見守っているんじゃないかなっていうことを思いながら書いた曲です。