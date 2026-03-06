大好きなママさんが旅行で留守にしている間、ワンコは寂しがっているかと思いきや…？お留守番中の様子とテレビ電話をした時の反応が意外すぎて、思わず笑ってしまう人が続出！投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破しています。

【動画：10日間の旅行中、留守番している犬とテレビ電話をした結果→『寂しがっているかな』と思いきや…まさかの反応】

ママのことが大好きなワンコ

Instagramアカウント「lucky_hogoken」に投稿されたのは、ママさんが旅行で10日間留守にしていた時の保護犬「ラッキー」くんの様子です。

普段のラッキーくんはママさんにベッタリで、ママ依存症といっても過言ではないレベルなのだそう。大好きなママさんに10日間も会えないなんて絶対寂しいはずですが、ラッキーくんはちゃんとお留守番できたのでしょうか？

旅行中、寂しがっているかと思いきや…

ママさんは旅行中も「元気や食欲がなくなったり、吠えたりしていないかな？」と、ラッキーくんのことが心配で仕方なかったそうです。そこで一緒にお留守番しているパパさんに、ラッキーくんの様子を撮影して見せてもらったら…？

ラッキーくんはママさんが恋しくてしょんぼりしているかと思いきや、とても楽しそうにパパさんと遊んでいたとか！全く寂しそうな様子を見せず、いつも通り元気いっぱいなラッキーくん。ママさんはホッと一安心すると同時に、ちょっぴり拍子抜けしたそう。

テレビ電話をした時の反応に爆笑

それでも顔を見せたり声を聞かせてあげたりすれば喜ぶだろうと思い、ママさんは旅行先からテレビ電話をしてみたそう。ところがラッキーくんは虚無の表情で画面を覗き込んでいるだけで、全然喜んでくれなかったとか！まさかの素っ気ない反応に、思わず笑ってしまいます。

ちなみにママさんが帰宅した時も、ラッキーくんはキャリーケースを怖がって逃げてしまい、歓迎してくれなかったとのこと。感動の再会を期待していたママさんは、「ロスになっていたのは自分だけか」と切なくなってしまったのでした…。

この投稿には「男子ふたりで楽しかったのかな」「元気でいてくれたなら良かったですよねｗ（ﾁｮｯﾄｻﾋﾞｼｲｹﾄﾞ）」といったコメントが寄せられ、ラッキーくんの予想を裏切る反応に爆笑する人が続出することとなりました。

ラッキーくんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「lucky_hogoken」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lucky_hogoken」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。