この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「全身ギャルソンの美容師にインタビュー」と題したショート動画を公開。東京都江戸川区で美容室「Hair Sketch」を営む荒谷さんが、独立12年目を迎えてもなお“ワンオペ”を貫く理由や、独自の金銭感覚について語った。



街頭で「すごくおしゃれ」と声をかけられた荒谷さん。23歳から美容師を続け、現在は50代。黒で統一された衣装は「全身ギャルソン」で、被服費は「ワンシーズンで50（万円）ぐらい」と明かし、ファッションへの強いこだわりを覗かせた。



独立して12年になるが、店舗拡大はせず、スタッフも雇っていない。「1から10まで自分でできるので、人任せにしないからお客様に特別感があっていいかな」と、全ての工程を自身の手で行うことに価値を見出している。長く続けられる理由も「ワンオペだからじゃないですかね」と分析するが、一人ゆえに予約を断らなければならない時が「一番しんどい」と苦悩も語った。



仕事の喜びについては、「小さい頃から来てる子が成人したりする」ことを挙げ、「親戚のおじさん（のような気分）」と笑顔を見せた。将来についても「このままやり続けられればいい」と語り、体が動く限り現役を続ける意向を示した。



最後に独立を志す人へ「プレッシャーに強ければ」と前置きしつつ、生き残る秘訣として「継続するだけ」「ぶれないでやれば」とアドバイス。「やり続けてください」と若手にエールを送り、職人としての矜持を示して動画を締めくくった。