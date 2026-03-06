やまみーさんの漫画「鼻中隔湾曲症で手術をした話」（全4話）が、インスタグラムで合計5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「鼻が詰まって息ができない」という夫を、妻が耳鼻科に連れていきました。診察の結果、片側の鼻にほぼ空気が通っていないことが判明。簡単な手術で治ると言われましたが……という内容で、読者からは「私も同じ治療を受けました」「共感しかない！」などの声が上がっています。

耳鼻科で判明した“まさかの病名”

やまみーさんは、インスタグラムとブログ「再構築夫婦の漫画ブログ」で作品を発表しています。2025年5月に『浮気公認夫婦です。私たちの歪んだ結婚生活』（竹書房）を出版しました。やまみーさんと手術を受けた旦那様に、作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

やまみーさん「今回のエピソードの題材である『鼻中隔湾曲症』は、気付かずにそのまま過ごしている人が多い病気だと知ったからです。実際旦那もその1人であり、たまたま耳鼻科を受診したことによって、自分の息のしにくさは『普通』ではなかったと知ることができたそうです。今回、旦那のエピソードを漫画にすることによって、同じように息がしにくいと感じている方が、『もしかしたら自分も同じじゃないか？』と気付くきっかけになったらいいなと思います」

Q.生まれつきということですが、それまで違和感や不都合はなかったのでしょうか。

旦那様「鼻呼吸がしずらいなと、ずっと思っていました。でも自分にとっては、『鼻から呼吸がしにくい』というのは『当たり前』のことで、普段から口呼吸が多かったのでそこまで気にはしていませんでした。もちろん水泳も、鼻で呼吸はほとんどできなかったので、口呼吸が中心だったと思います。日常生活では左が詰まれば右がカバーしてくれたので、何とか息ができていましたが、風邪のときは右も詰まってしまうことが多く…。鼻から息がほとんどできず、本当に苦しかったですね」

Q.このタイミングで治療ができてよかったと思いますか。

旦那様「治療ができてよかったと思っています。今までは若く体力もあったので何とかなっていたのかもしれませんが、『症状に気付かずに歳を重ねていたら、体力が落ちて呼吸する力が弱くなる頃にはどうなっていたんだろう』と思うと怖いです。

もっと早く治療できていればよかったかもしれませんが、それだとこんなツッコミどころ満載のストーリーにはならなかったと思うので、ある意味良かったです。

診察後、すぐに手術や入院を一緒に進めてくれたやまみーの度胸に、一番感謝しています。私1人だったら、怖くて手術していないと思います」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

やまみーさん「『自分も同じ手術しました』『共感しかない！』というコメントがたくさん届きました。コメントの数を見ても、『本当に鼻中隔湾曲症ってよくあるものなんだな』と、実感しましたね。旦那もそうでしたが、生まれつきのものだと『鼻呼吸できない＝当たり前』と思って、気付かずに過ごす方が多いそうです。もしもこの話を読んでいる方の中に、『普段から鼻呼吸ができない』と感じている方がいらしたら、ぜひ一度耳鼻科に相談してみてくださいね」