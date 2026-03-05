ギャル曽根が、3月5日放送の『ラヴィット!』（TBS系）に出演。番組をめぐる憶測報道に言及し、話題となっている。

「この日、番組では『VS嵐』（フジテレビ系）の名物アトラクションだった『ピンボールランナー』が手作りで再現されました。

ギャル曽根さんはランナー役として登場し、コントユニット『ダウ90000』の蓮見翔さんが指示役を務め、ペアを組んでゲームに臨んだのです」（芸能担当記者）

ところが、この日の彼女は機嫌が悪かったのか、最初のチャレンジで110ポイントを獲得したものの、「何回やってもこのゲーム、好きになれない! 私は一生、こっち役はやりたくない! なんかもう、人に働かされている感じがして」と不満を爆発させた。これにMCの麒麟・川島明が「そういうゲームやから。なんやねん、この人。プライドだけ高い」とツッコミを入れた。

「このあと、さらに、ギャル曽根さんがスタジオ中央のモニターを見て、ボールの落下位置を確認していたのではないかという“不正疑惑”が浮上したのです。

そこで、モニターを隠して再挑戦することになったのですが、彼女はいきなり、『ねぇ……ちょっと待って。いつ芸人、減るんですか?』と“直球”の質問をぶつけました。スタジオは笑いに包まれ、『お前だよ、いちばんに』『アナタがいちばんやばい』と集中砲火を浴びていました」（同前）

ギャル曽根の態度に、Xでは

《ラヴィットに出れば出るほど好感度だだ下がりな気が‥》

《ギャル曽根さん、感じ悪すぎる》

といった声も出た。実際、『ラヴィット!』については、大幅リニューアルの情報が駆けめぐっていた。

「2月24日、『ピンズバNEWS』が、番組の視聴率低迷を受け、芸人中心のゲスト構成を見直し、タレントやアイドルの起用を増やし、時事ネタを解禁する可能性を報じました。この路線変更については、SNSで反対の声もあがっています」

翌25日、スタジオ出演者から「昨日、ネットニュースで『芸人、減らす』みたいなの出てましたけど……」と振られると、川島は「誤解がないように言いますと、みなさん、そんなに変わらないんで。安心してください」と説明していた。

この日の番組冒頭では、マユリカの阪本が「今日もこの場でしゃべれてることに感謝して……」、中谷も「食らいついていきますので、がんばります」と冗談めかして話していたが、リニューアル説も含め、番組に不穏な気配が漂っているのは間違いない。