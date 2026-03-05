半裸の巨乳女性をマジックのようなもので描いた10円玉が自販機などで見つかったと、X上でいくつか写真が投稿されている。

主に静岡県内で見つかっており、2年前に話題になったのと同じデザインだった。一体何の目的で描いたのかは不明だが、硬貨への落書きは刑事罰に問われる可能性がある。

巨乳の胸を強調した若い女性のイラストは、10円玉の表面に描かれていた。黒と赤のマジックのようなものが使われ、ハートマークも添えられている。

この写真は、2026年3月3日を中心に、X上でいくつか投稿された。

うち2つは、静岡県沼津市内の自販機などでお釣りとして出てきたようだ。他にも、同県内の伊豆半島を中心に報告があり、女性がピースサインをしたり蝶ネクタイを締めたりするデザインもあった。裏には、3ケタなどの数字がマジックのようなもので書かれていたという。

また、公共施設でも、同じデザインの落書きが見つかっているとの報告も出た。西伊豆スカイラインの駐車場の休憩所にある木のテーブルに、同じデザインが描かれていたとする写真の投稿もあった。

これらの投稿は、大きな話題になり、まとめサイト「togetter」にも取り上げられている。

実は、24年7月も、同じデザインの10円玉が見つかったとX上で多数の投稿があり、togetterでも取り上げられていた。このときも、伊豆半島で見つけたとのケースが多かった。正体不明の芸術家バンクシーの行為を連想させるとして「エロバンクシー」などと呼ばれ、22年ぐらいからX上で報告されるようになった、との情報もあった。

なぜまたこの10円玉が流通するようになったのかは、不明だ。

巨乳女性を描いた10円玉について、静岡県の県民生活課などは3月5日、J-CASTニュースの取材に対し、「そのような情報があったと聞いたことはありません」と答えた。県内でどのぐらい出回っているのかは、分からなかった。

「貨幣は本来の目的で使用して」と呼びかけ

すべての10円玉を鋳造している独立行政法人「造幣局」の広報課は同日、「貨幣を故意に損傷したり、鋳つぶしたりする行為は、貨幣損傷等取締法により禁止されています」と取材にメールで答えた。

同法によると、違反した場合は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。

今回のような硬貨への落書きについては、「造幣局は貨幣の製造を担当する機関であるため、個別の行為が同法に抵触するか否かといった法的判断、ならびに法律解釈の詳細についてはお答えいたしかねます」とした。

硬貨に落書きするケースがあったかどうかについては、こう答えた。

とはいえ、「故意による損傷行為は法律に抵触する可能性があるため、貨幣は本来の目的で使用していただくようお願いしております」と呼びかけている。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）