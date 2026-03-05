Photo: 小暮ひさのり

2024年8月15日の記事を編集して再掲載しています。

この喧騒を消してやるのさ。

これら2つの写真、どちらも同時刻に撮った写真なのですが、右の写真には人が映っていませんよね。iPhoneではこうした「人が居なくなった街」の写真を簡単に撮影できるって知ってました？

消しゴムマジック？ いやいや、編集機能なんて使わなくても撮影の設定を変えるだけでOK。誰でも10秒あればできるんです。方法を紹介しますね！

Live Photosを有効にして撮影する

Image: 小暮ひさのり

1．「カメラ」アプリ右上にある「Live Photos」をタップしてオンにする 2．写真を撮影する 3．撮影した写真を開く

設定としては、「Live Photos」モードをオンにして撮影するだけです。撮影できたら左下のサムネイル、もしくは「写真」アプリから撮影した写真を開きます。

LIVE撮影モードを「長時間露光」に変更

Image: 小暮ひさのり

4．写真左上の「LIVE」をタップ 5．「長時間露光」を選択

Live Photosで撮影した写真には「LIVE」アイコンが付くのでそちらをタップ。撮影モードを「長時間露光」にすると、撮影時に動いている人やモノたちを消し去ることができます。街の喧騒にうんざりした時にぜひ。

また、応用編として自分だけ止まる。をすると…

Photo: 小暮ひさのり

クロックアップされた世界の支配者になれます。

