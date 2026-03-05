【Amazon 新生活セール】先行セールでコンバースが最大48%オフに
今回は、コンバースのアイテムをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
オールスターとトレッキングシューズが合体。「オールスター トレックウェーブ」
CONVERSE(コンバース) ユニセックス大人 厚底 ジップ オールスター トレックウェーブ AS (R) TREKWAVE Z HIスニーカー
15,950円 → 8,457円（47%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アーカイブモデル「CX PRO-250」をベースにした「CXP OX」
クラシックなローファーのパターンを落とし込んだデザイン
ユニセックス大人 CXP LOAFER BLACKMONOCHROMEオックスフォード
7,700円 → 6,222円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ミリタリーテイストを落とし込んだ「ALL STAR NV-ARMY'S OX」
CONVERSE(コンバース) ユニセックス大人 ALL STAR ARMY'S OXスニーカー
7,700円 → 4,512円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランニングシューズ「ROAD MACHINE」をスケート仕様にアップデート
ユニセックス大人 ロードクラシック ROADCLASSIC SK OXスニーカー
11,550円 → 6,231円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
外側のジッパーで着脱性を向上させたスニーカー
CONVERSE(コンバース) ユニセックス大人 ALL STAR GOLDZIP HIスニーカー
9,350円 → 4,862円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ハトメやジッパー、アンクルパッチのロゴにアンティークゴールドを採用
CONVERSE(コンバース) レディース ALL STAR STARZIP HI ARMY GREENオックスフォード
9,350円 → 6,493円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Converse メンズ ROADCLASSIC SK OX GRAY/BLACKオックスフォード
11,550円 → 6,231円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
CONVERSE(コンバース) ユニセックス大人 ALL STAR TRICOTAB OXスニーカー
7,700円 → 4,396円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[コンバース] ジョガーパンツ メンズ トレーニングウェア ジム サイド ロゴ プリント 細身 スリム
3,980円 → 3,580円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[コンバース] キャンバス トート Mサイズ dwearsステッカー入り トートバッグ 帆布 メンズ レディース TOKYO 東京 オールスター ＜Mサイズ ブラック＞
6,490円 → 5,835円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります