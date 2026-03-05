【Amazon 新生活セール】先行セールでコンバースが最大48%オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、コンバースのアイテムをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

オールスターとトレッキングシューズが合体。「オールスター トレックウェーブ」

アーカイブモデル「CX PRO-250」をベースにした「CXP OX」

クラシックなローファーのパターンを落とし込んだデザイン

ミリタリーテイストを落とし込んだ「ALL STAR NV-ARMY'S OX」

ランニングシューズ「ROAD MACHINE」をスケート仕様にアップデート

外側のジッパーで着脱性を向上させたスニーカー

ハトメやジッパー、アンクルパッチのロゴにアンティークゴールドを採用

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。