サーティワン×サンリオキャラクターズ新作！可愛すぎるパレットケーキ登場

かわいいキャラクターたちを一度に楽しめるアイスクリームケーキが、サーティワンから登場します。2026年3月6日（金）より通年販売される「サンリオキャラクターズ パレット4」は、人気キャラクターが集合した見た目も華やかなケーキ。アイスクリームパーラーをテーマにした遊び心いっぱいのデザインで、誕生日やパーティーにもぴったりの特別感あふれる一品です♡

アイスパーラー風デザインが可愛い

サンリオキャラクターズ パレット4

価格：3,500円（税込）

「サンリオキャラクターズ パレット4」は、アイスクリームパーラーをテーマにしたキュートなアイスクリームケーキです。

ワッフルコーンに盛りつけたアイスをイメージしたケーキベースに、ホイップクリームをのせたキャラクターチョコレートをデコレーション。

チョコスプレー風の装飾も施され、見ているだけでも楽しい仕上がりになっています。

ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリーム姿や店員風コスチュームのキャラクターたちをデザイン。

台紙はカラースプレーをちりばめたギンガムチェック柄で、食べ終わるとアイスデザートのイラストが現れる仕掛けも。別添のカラフルなアラザンで自由にデコレーションできるのも魅力です♪

サイズ：4号／直径約14cm×高さ約5cm

販売期間：2026年3月6日（金）～通年販売

人気キャラ4種の味を楽しめる

クロミ



ラブポーションサーティワン（チョコレートスポンジ）

ポムポムプリン



ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート（チョコレートスポンジ）

シナモロール



ポッピングシャワー（ホワイトスポンジ）

ハローキティ



ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ（ホワイトスポンジ）

4つのピースにはそれぞれ異なるキャラクターとフレーバーが組み合わされています。

人気フレーバーに加えて、このケーキならではの組み合わせも楽しめるのがポイント。ひとつのケーキでさまざまな味わいをシェアできます。

特別な日をもっと楽しく

誕生日やお祝いはもちろん、ちょっとしたご褒美時間にもぴったりな「サンリオキャラクターズ パレット4」。

かわいいキャラクターたちと人気フレーバーを一度に楽しめる贅沢なケーキは、みんなで囲めば笑顔が広がるはずです。

見て楽しい、食べておいしいサーティワンの新定番としてチェックしてみてください♡