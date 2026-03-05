サーティワン×サンリオキャラクターズ新作！可愛すぎるパレットケーキ登場
かわいいキャラクターたちを一度に楽しめるアイスクリームケーキが、サーティワンから登場します。2026年3月6日（金）より通年販売される「サンリオキャラクターズ パレット4」は、人気キャラクターが集合した見た目も華やかなケーキ。アイスクリームパーラーをテーマにした遊び心いっぱいのデザインで、誕生日やパーティーにもぴったりの特別感あふれる一品です♡
アイスパーラー風デザインが可愛い
サンリオキャラクターズ パレット4
価格：3,500円（税込）
「サンリオキャラクターズ パレット4」は、アイスクリームパーラーをテーマにしたキュートなアイスクリームケーキです。
ワッフルコーンに盛りつけたアイスをイメージしたケーキベースに、ホイップクリームをのせたキャラクターチョコレートをデコレーション。
チョコスプレー風の装飾も施され、見ているだけでも楽しい仕上がりになっています。
ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリーム姿や店員風コスチュームのキャラクターたちをデザイン。
台紙はカラースプレーをちりばめたギンガムチェック柄で、食べ終わるとアイスデザートのイラストが現れる仕掛けも。別添のカラフルなアラザンで自由にデコレーションできるのも魅力です♪
サイズ：4号／直径約14cm×高さ約5cm
販売期間：2026年3月6日（金）～通年販売
人気キャラ4種の味を楽しめる
クロミ
ラブポーションサーティワン（チョコレートスポンジ）
ポムポムプリン
ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート（チョコレートスポンジ）
シナモロール
ポッピングシャワー（ホワイトスポンジ）
ハローキティ
ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ（ホワイトスポンジ）
4つのピースにはそれぞれ異なるキャラクターとフレーバーが組み合わされています。
人気フレーバーに加えて、このケーキならではの組み合わせも楽しめるのがポイント。ひとつのケーキでさまざまな味わいをシェアできます。
特別な日をもっと楽しく
誕生日やお祝いはもちろん、ちょっとしたご褒美時間にもぴったりな「サンリオキャラクターズ パレット4」。
かわいいキャラクターたちと人気フレーバーを一度に楽しめる贅沢なケーキは、みんなで囲めば笑顔が広がるはずです。
見て楽しい、食べておいしいサーティワンの新定番としてチェックしてみてください♡