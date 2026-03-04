洗車後の仕上がりに差が出るカーワックス。

12月は年末の洗車・ボディケア需要が高まり、手軽さとツヤ感を両立できるモデルが多く選ばれる時期だ。

今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、売れ筋カーワックスTOP10を紹介する。

拭き取り不要タイプから定番の半ネリまで、選ばれているモデルをチェックしてみよう。

売れ筋 カーワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

洗車後にサッと塗るだけで、小キズを目立たなくしながら深みのある黒艶を演出。拭き取り不要の手軽さも支持され、ブラック系ボディの定番モデルとなっている。

イエローハット 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

オートバックス同様に圧倒的な支持を集める人気モデル。時短で仕上げたいユーザーから高い評価を得ている。

売れ筋 カーワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

クリームタイプでムラになりにくく、初心者でも扱いやすいモデル。自然なツヤとボディ保護性能のバランスが魅力。

イエローハット 2位 ソフト99 ハンネリ ショウ W19（280g）

定番の半ネリワックス。しっかりとした被膜と高い耐久性で、じっくり仕上げたいユーザーに選ばれている。

売れ筋 カーワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

ホワイト系ボディ専用設計。くすみを抑え、明るくクリアな白さを引き出す点が評価されている。

イエローハット 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

店舗を問わず安定した人気を誇るモデル。白系車両の年末メンテナンス需要にマッチしている。

オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

5位：シュアラスター ゼロクリーム

6位：シュアラスター インパクト ジュニア

7位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク＆メタル

8位：リンレイ ジャパンワックス 半ネリ

9位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

10位：ソフト99 ハンネリ 280g

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロクリーム S-153

5位：シュアラスター インパクト ジュニア

6位：リンレイ コンパウンドワックス A-94（ホワイト）

7位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

8位：ソフト99 ニューソフト99 ホワイト W3（ハンネリ）

9位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

10位：ソフト99 ヒカリキョウメンワックス W-197（ダーク／ブラック）

まとめ

2025年12月のカーワックスランキングでは、

**「ふき取り不要」「キズ消し」「色別専用設計」**といった、

手軽さと仕上がりを両立したモデルが上位を占めた。

一方で、半ネリタイプの定番ワックスも根強い人気を維持しており、

「短時間派」と「じっくり仕上げ派」の両ニーズが共存しているのが特徴だ。

年末の洗車・ボディケアに向けて、

自分の作業スタイルに合ったワックスを選ぶことが、満足度の高い仕上がりへの近道となる。