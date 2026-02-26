「余裕があって誠実に見えたから」なぜ婚活女性は既婚者に騙される？結婚を焦った25歳女性の絶望【作者に聞く】
運命の相手だと思い込んでいた余裕のある大人の男性が、実は妻子ある身だった。X(旧Twitter)で共感を呼ぶ漫画家・港区カンナさん(@mina_kan_chan)が描く『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になれない女性たちをリアルに描く群像劇だ。今回は、マッチングアプリで婚活に励む25歳の女性・しおりが直面した残酷なエピソードを通じ、著者の思いに迫る。
2023年3月から投稿を開始し、わずか半年間で10万フォロワーを獲得した港区カンナさん。恋愛やすれ違いなど女性の生々しいコンプレックスを切り取った作品は、SNS上でたびたび激しい議論を巻き起こしている。本作で「既婚者トラップ」を題材に選んだ理由について著者は、アプリ婚活において素敵な男性に出会えたと思いきや相手が既婚者だったという悲劇がいまだに絶えない現状を挙げ、騙されてしまう側の心理を深く描写したかったと明かす。
定期的にネット上で注意喚起されているにもかかわらず、なぜ既婚者の罠に落ちてしまう女性が後を絶たないのか。著者はその背景について、既婚男性特有の心に余裕がある誠実な振る舞いや、女性の扱いに慣れている点が魅力的に映ってしまうのだと分析する。もちろん騙す側が悪質であることは大前提だが、結婚を焦るあまり相手への些細な違和感から目を背けてしまう婚活市場の危険な死角を指摘している。
物語の終盤で絶望の淵に立たされたしおりは、自身の本当の願望に気づくことになる。婚活を続けるうちに本当に結婚したいのかわからなくなったり、別の願望が隠れていたりする現象は決して珍しくない。そんなリアルな葛藤を最後のシーンに込めたと著者は語る。既婚者に騙されるという痛手を負った女性が、最後にどのような等身大の答えにたどり着いたのか、ぜひ本編でその結末を見届けてほしい。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
