野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が４日、公式記者会見に臨み、大谷に対する台湾の女性記者の質問がネットで話題となった。

「大谷選手お疲れ様です」と流ちょうな日本語で質問。「大谷選手は２０１５年のプレミア１２で台湾に来てくれましたが、台湾チームとの対戦はありませんでした。でも台湾のファンは大谷選手のような素晴らしい選手とプレーできることを、ずっと楽しみにしていました」と伝えた。

大谷はうなずきながら質問を聞き、初戦に対戦する台湾野球について聞かれると、台湾の野球ファンについて「ファンの方々も熱狂的で、本当に野球が好きなんだなという印象でした。町もきれいでまた行きたい」と述べ、「特にピッチャーが素晴らしいという印象があるので、オフェンス陣のひとりとして、そういうピッチャーに対して自分のアプローチができれば」と語った。

台湾記者は「２０２４年のプレミア１２で台湾が優勝した時、大谷選手がそのニュースをＳＮＳシェアしてくださったことに、台湾のファンは大変感動しました」とも伝え、「アジアの野球がともに成長し、刺激しあうことに、どのようにお考えでしょうか」とも聞いた。

大谷は「アジアの野球全体が盛り上がることを願ってますし、今大会に関しては僕自身もプレーしてますし、日本チームの代表として勝つことに全力で頑張りたいと思ってますので、その中でお互いが力を出しきっていい試合が出来れば」と述べた。

ＳＮＳでも話題となり「台湾の記者が質問してたんだけど、内容が素晴らしかった」「台湾の記者さんが一生懸命日本語で質問してるのを大きく頷きながら聞いてる大谷さん」「日本語で綺麗な発音で質問すごいな」「すごく丁寧な日本語で大谷に質問しててすごい！リスペクトを感じる」「質のいい質問してる」「リスペクト感じてめちゃいい発音」「台湾の記者の方めちゃくちゃ日本語がていねいだった」と反応する投稿があつまった。