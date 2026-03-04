この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏が断言「嘘つきは復帰できない」不祥事タレントの明暗を分ける“致命的な行動”とは

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「芸能界で失敗した後に復帰できない理由！日本人が大嫌いな〇〇〇…」と題した動画を公開。不祥事を起こした芸能人が復帰できるか否かの境界線について、「嘘つきは復帰できない」という独自の分析を展開した。



動画の冒頭で竹田氏は、芸能界で何らかの罪や過ちを犯した後、「復帰できた人と復帰できない人の差はなんなのか」と問題提起。自身の見解として「嘘つきは復帰できないんです」と断言した。さらに「多目的トイレも復帰できません」と特定の事例にも触れ、この2点が芸能界での再起を困難にする大きな要因だと指摘した。



竹田氏は、不倫などのスキャンダルは内容そのものよりも、その後の対応で嘘をつくことが致命的になると主張。具体的な名前を挙げながら、「嘘ってダメなんですよ。日本社会ね、本当に受け付けないんだよね」と語った。そして、「嘘つきは泥棒の始まり」ということわざを引用し、「日本人嘘つき大っ嫌いなのよ」と、日本社会に根強く存在する“嘘”に対する強い嫌悪感が、復帰を阻む背景にあると分析した。



最後に竹田氏は、たとえそれが「どうでもいいちっちゃな嘘」であったとしても、一度ついた嘘が許されることはないと重ねて強調。「嘘をついた人は基本復帰できないのよ。もしくは復帰できたとしても相当ハードルが高い」と結論付けた。不祥事からの復帰が困難なケースは他にもあるとしながらも、特に「嘘」が日本社会においていかに重い過ちと見なされるかを力説し、持論を締めくくった。