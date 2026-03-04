この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「芸能界で失敗した後に復帰できない理由！日本人が大嫌いな〇〇〇…」と題した動画を公開。不祥事を起こした芸能人が復帰できるか否かの境界線について、「嘘つきは復帰できない」という独自の分析を展開した。

動画の冒頭で竹田氏は、芸能界で何らかの罪や過ちを犯した後、「復帰できた人と復帰できない人の差はなんなのか」と問題提起。自身の見解として「嘘つきは復帰できないんです」と断言した。さらに「多目的トイレも復帰できません」と特定の事例にも触れ、この2点が芸能界での再起を困難にする大きな要因だと指摘した。

竹田氏は、不倫などのスキャンダルは内容そのものよりも、その後の対応で嘘をつくことが致命的になると主張。具体的な名前を挙げながら、「嘘ってダメなんですよ。日本社会ね、本当に受け付けないんだよね」と語った。そして、「嘘つきは泥棒の始まり」ということわざを引用し、「日本人嘘つき大っ嫌いなのよ」と、日本社会に根強く存在する“嘘”に対する強い嫌悪感が、復帰を阻む背景にあると分析した。

最後に竹田氏は、たとえそれが「どうでもいいちっちゃな嘘」であったとしても、一度ついた嘘が許されることはないと重ねて強調。「嘘をついた人は基本復帰できないのよ。もしくは復帰できたとしても相当ハードルが高い」と結論付けた。不祥事からの復帰が困難なケースは他にもあるとしながらも、特に「嘘」が日本社会においていかに重い過ちと見なされるかを力説し、持論を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:14

芸能界で復帰できる人とできない人の差は何か？
00:19

持論を展開「私の見解によると嘘つきは復帰できない」
00:40

「嘘つきはダメなのよ」日本社会が嘘を受け付けない理由
01:07

結論「嘘をついた人は基本復帰できない」
02:36

論理学を用いて自身の主張を補足解説

関連記事

竹田恒泰「30万円ケチって4.2億円失うのは馬鹿」現金強盗事件を一刀両断

竹田恒泰「30万円ケチって4.2億円失うのは馬鹿」現金強盗事件を一刀両断

 政治評論家・竹田恒泰氏が斬る報道の盲点「消費税の低い日本こそ最強のポテンシャル」

政治評論家・竹田恒泰氏が斬る報道の盲点「消費税の低い日本こそ最強のポテンシャル」

 竹田恒泰「習近平の対日ハラスメントは許せない」憲法改正は待ったなしか

竹田恒泰「習近平の対日ハラスメントは許せない」憲法改正は待ったなしか
もっと見る

チャンネル情報

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル_icon

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 53.50万人 4619 本の動画
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube