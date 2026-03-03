限られた時間やスペースを有効活用しよう！ パナソニックは小世帯向けに時間と空間のゆとりあるくらしを提案
【パナソニックの小世帯向け提案・Vol.2】パナソニックは小世帯のくらしに寄り添い、“コンパクトなのに上質で心地よく過ごせる家電”を提案している。Vol.1では食に関連する商品を紹介したが、今回は“時間と空間にゆとりを作る”商品を紹介する。
近年、無駄を削減して効率化しようという意識は非常に高くなってきている。不要と思われる時間を省くタイパやスペースを有効活用するスペパなどが、その代表例だ。
総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査によると、2023年に居住世帯のある住宅の建て方をみると、一戸建ては52.7％で長屋が2.3％、共同住宅は44.9％だった。
この共同住宅の44.9％という割合は過去最高で、前回調査の2018年から6.9ポイント増。一方の一戸建ては、2018年比で2.0ポイント増だった。また、この共同住宅の割合では東京都が71.6％と全国で突出しており、大阪府は57.4％、神奈川県57.0％、福岡県54.8％と人口が集中する大都市圏では一戸建てよりも共同住宅の方が多くなっている。
地域差はあるが、2010年代後半から1住宅あたりの床面積は減少傾向にある。特に小世帯はファミリー層と比べて世帯の構成人数が少ないため、住居空間もファミリー層より小さくなりがちだ。
また、誰にとっても時間は有限で、この限られた時間を上手に使うのがタイパの目的といえるだろう。世帯の構成人員が1〜2人の小世帯にとっては日々必要な家事の分業ができず、パートナーとの2人世帯では共働きが圧倒的に多いため、家事時間の短縮は切実といっても過言ではない。
このような小世帯の生活の実態を受けて、パナソニックは小世帯のニーズに対応して時間と空間にゆとりを作り、心地よく過ごせる商品を提案している。
小世帯にとって、洗濯した衣類を“干す”“取り込む”という作業は時間を有効活用する際のボトルネックといえるだろう。ドラム式洗濯乾燥機なら乾燥までできるので、“干す”“取り込む”の手間と時間の大幅な削減が可能だ。しかし、ドラム式洗濯乾燥機は大型で、設置スペースがないために諦めている人もいるのではないだろうか。
パナソニックのNA-SD10UBL（以下、UBL）とNA-SD10HBL（以下、HBL）は、ともに洗濯容量10kg、乾燥容量が5kgのななめドラム式洗濯乾燥機。本体の奥行は同社の縦型8kg全自動洗濯機よりわずか15mm大きいだけで、一般的な防水パンに収まるコンパクトサイズだ。さらに高さは960mmで、取水用の水栓の位置を気にすることなく設置でき、小世帯に最適なモデルとなっている。
小世帯では、帰宅後の夜に洗濯に取り掛かることもあるだろう。その際、気になるのが近隣に対する振動だ。両モデルは制振ダンパーと上づりスプリング、3D見張りセンサー、流体バランサーを組み合わせた、住宅環境に配慮した低振動設計である。
また、両モデルともダウンジャケットコースを搭載し、ダウンジャケットが自宅で洗える。汚れ落としはもちろん、中わたの片寄りも抑えてキレイに仕上げるので、クリーニングに預けて持ち帰るコストや手間がかからない。
UBLとHBLは洗濯・乾燥容量やサイズは同じだが、搭載機能には違いがある。UBLは液体洗剤と柔軟剤が自動投入で、「スマホで洗濯」アプリを使えば外から運転や予約ができる。また、洗濯が終了すると通知で知らせ、さらに本体に搭載していないアプリ専用コースでの運転も可能だ。
一方のHBLの自動投入は液体洗剤のみだが、投入できる洗剤の分量はUBLの倍近い約1780mLだ。アプリには対応していないが、温水洗浄に対応しており、シワとり・消臭コースも搭載している。機種選択の際はそれぞれの特徴を押さえて選ぼう。
小世帯に限らず、どの家庭でも食後の後片付けは時間も手間もかかるもの。食器洗い乾燥機があれば時間と手間が大幅に短縮できるが、問題は設置スペースだ。
この設置スペースの課題を解決し、食後の後片付けにかかる時間を自分の時間にできるのが、パナソニックの食器洗い乾燥機NP-TSK2である。本体の奥行は約29cmとスリムでシンクの横に収まり、ドアが上に開くリフトアップオープンドアの採用で水栓や蛇口に当たりにくい設計となっている。
本体自体はコンパクトでスリムだが、コップや耐熱プラスチック食器などを置ける可倒式の上かごにより、2人分の食器と調理器具を洗って乾燥することができる。調理器具を入れずに食器のみだと、日本電機工業会自主基準による4人分の食器24点が一度に洗える。日常はもちろん、友人や知人を招いての食事の後片付けも大幅にラクになる。
また、洗いからすすぎの工程で50度以上の温水を高圧噴射して除菌するストリーム除菌洗浄や、さらに仕上がりをよくする80度すすぎで、食器は手洗いよりもキレイで清潔になるのも食器洗い乾燥機の大きなメリットだ。ただし、乾燥単独運転では除菌できない。また、除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度によって異なる。
食後の後片付けはNP-TSK2に任せると、これまで必然的にかかっていた食器洗いの時間をほかの作業や用途に使うことができる。食器洗い乾燥機は食器がキレイになるだけでなく、自由な時間を生み出すこともできる小世帯の強い味方だ。
誰しも居住空間は広く使いたい。しかし、前述でも触れたように小世帯の居住スペースはファミリー層よりも小さめだ。テレビは意外と設置スペースが必要で、アンテナ線と接続するため、一度設置したら位置を動かすことはままならない。
このテレビの設置スペースの課題を解決したのが、パナソニックのレイアウトフリーテレビTH-43LF2（以下、LF2）、TH-43LF2L（以下、LF2L）だ。
最大の特徴が、放送を受信するチューナー部と映像を映し出すモニター部が分かれていること。チューナーで受信した番組やアクセスしたネット動画は、無線でモニターに送信される。つまり、モニターを好きな場所に移動させて楽しむことができるというわけだ。
もちろん、モニターは電源コンセントにつなぐ必要があるが、使用しないときは部屋の隅に置き、テレビ番組やネット動画を視聴したいときに移動させて使えるので、部屋のスペースを有効活用できる。本体の底面にはキャスターが付いていて、移動自体も非常にラクだ。
画面はともに43V型で、画素数は3840×2160と4K対応。リモコンには8つのネット動画サービスに対応したダイレクトボタンを搭載しているので、ボタン一つでネット動画サービスにアクセスできる。
LF2とLF2Lは、基本的なテレビのスペックは同じだが、異なる点がある。LF2はチューナー部に2TBの内蔵HDDを搭載し、2番組同時録画も可能。外付けのUSBHDDを接続すれば、さらに録画可能時間は伸びる。一方のLF2LはHDD非搭載。しかし、こちらも外付けのUSBHDDを接続することで録画が可能となる。
パナソニックのLF2とLF2Lは、テレビは一度設置したら動かせないという固定観念をくつがえし、自由な空間づくりができるテレビだ。
一般的にハウスダストや花粉、ウイルスやカビ菌など、目には見えないが室内には健康にとってリスクとなる微細な物質が浮遊している。健康で快適なくらしをおくるためには、室内の空気の質を高めることが重要である。
この空質改善で活躍するのが、空気清浄機。だが、空気清浄機のサイズは結構大きく、置き場所によっては意外と動線のジャマになることがある。この設置スペースの課題を解決したのが、パナソニックの空気清浄機F-PX70C（以下、PX70C）だ。
同社が23年に発売したF-VXW70の設置面積は1023cm2だが、PX70Cの設置面積は475cm2で、実に半分の面積だ。大口径の2枚の薄型ファンを左右対称で一体化した構造を採用し、本体の前面と底面から効率よく空気を吸引する。
この本体前面と底面から吸引する構造により、壁ぎわや家具の隙間にも置けてジャマにならない。本体はコンパクトで省スペース設計だが、花粉の集じん量は同社の基準で試験を行い、約15％アップしたという。日本電機工業会規格（JEM1467）の基準で適用床面積は31畳（51m2）まで、8畳（13m2）あたりを約9分で清浄する。
さらにPX70Cはパナソニック独自のナノイーX（9.6兆）を搭載。目に見えない空気中の有害物質を抑制する。
空気清浄機の手入れは一般的に結構面倒だが、PX70の集じんフィルターは前面のフロントパネルの後と底面にあり、いずれも本体を動かさずに前面からフィルターを取り外すことができる。空気清浄機の清浄能力を保つには手入れが必須だが、この手入れも非常にラクで、まさに時間と空間を有効活用できること間違いなしだ。
ここまでパナソニックの“時間と空間にゆとりを作る”4商品を紹介した。いずれの商品もポイントは、コンパクトでありながら基本の性能や機能はしっかりと押さえていること。シンプルだけど、質にはこだわってくらしたいという人は、同社のホームページや家電量販店などの店頭で各商品をチェックしてみよう。
●小世帯の生活ではタイパとスペパが重要
近年、無駄を削減して効率化しようという意識は非常に高くなってきている。不要と思われる時間を省くタイパやスペースを有効活用するスペパなどが、その代表例だ。
この共同住宅の44.9％という割合は過去最高で、前回調査の2018年から6.9ポイント増。一方の一戸建ては、2018年比で2.0ポイント増だった。また、この共同住宅の割合では東京都が71.6％と全国で突出しており、大阪府は57.4％、神奈川県57.0％、福岡県54.8％と人口が集中する大都市圏では一戸建てよりも共同住宅の方が多くなっている。
地域差はあるが、2010年代後半から1住宅あたりの床面積は減少傾向にある。特に小世帯はファミリー層と比べて世帯の構成人数が少ないため、住居空間もファミリー層より小さくなりがちだ。
また、誰にとっても時間は有限で、この限られた時間を上手に使うのがタイパの目的といえるだろう。世帯の構成人員が1〜2人の小世帯にとっては日々必要な家事の分業ができず、パートナーとの2人世帯では共働きが圧倒的に多いため、家事時間の短縮は切実といっても過言ではない。
このような小世帯の生活の実態を受けて、パナソニックは小世帯のニーズに対応して時間と空間にゆとりを作り、心地よく過ごせる商品を提案している。
●コンパクトかつ使いやすいドラム式洗濯乾燥機
小世帯にとって、洗濯した衣類を“干す”“取り込む”という作業は時間を有効活用する際のボトルネックといえるだろう。ドラム式洗濯乾燥機なら乾燥までできるので、“干す”“取り込む”の手間と時間の大幅な削減が可能だ。しかし、ドラム式洗濯乾燥機は大型で、設置スペースがないために諦めている人もいるのではないだろうか。
パナソニックのNA-SD10UBL（以下、UBL）とNA-SD10HBL（以下、HBL）は、ともに洗濯容量10kg、乾燥容量が5kgのななめドラム式洗濯乾燥機。本体の奥行は同社の縦型8kg全自動洗濯機よりわずか15mm大きいだけで、一般的な防水パンに収まるコンパクトサイズだ。さらに高さは960mmで、取水用の水栓の位置を気にすることなく設置でき、小世帯に最適なモデルとなっている。
小世帯では、帰宅後の夜に洗濯に取り掛かることもあるだろう。その際、気になるのが近隣に対する振動だ。両モデルは制振ダンパーと上づりスプリング、3D見張りセンサー、流体バランサーを組み合わせた、住宅環境に配慮した低振動設計である。
また、両モデルともダウンジャケットコースを搭載し、ダウンジャケットが自宅で洗える。汚れ落としはもちろん、中わたの片寄りも抑えてキレイに仕上げるので、クリーニングに預けて持ち帰るコストや手間がかからない。
UBLとHBLは洗濯・乾燥容量やサイズは同じだが、搭載機能には違いがある。UBLは液体洗剤と柔軟剤が自動投入で、「スマホで洗濯」アプリを使えば外から運転や予約ができる。また、洗濯が終了すると通知で知らせ、さらに本体に搭載していないアプリ専用コースでの運転も可能だ。
一方のHBLの自動投入は液体洗剤のみだが、投入できる洗剤の分量はUBLの倍近い約1780mLだ。アプリには対応していないが、温水洗浄に対応しており、シワとり・消臭コースも搭載している。機種選択の際はそれぞれの特徴を押さえて選ぼう。
●食器洗い乾燥機で食後の後片付け時間を有効活用
小世帯に限らず、どの家庭でも食後の後片付けは時間も手間もかかるもの。食器洗い乾燥機があれば時間と手間が大幅に短縮できるが、問題は設置スペースだ。
この設置スペースの課題を解決し、食後の後片付けにかかる時間を自分の時間にできるのが、パナソニックの食器洗い乾燥機NP-TSK2である。本体の奥行は約29cmとスリムでシンクの横に収まり、ドアが上に開くリフトアップオープンドアの採用で水栓や蛇口に当たりにくい設計となっている。
本体自体はコンパクトでスリムだが、コップや耐熱プラスチック食器などを置ける可倒式の上かごにより、2人分の食器と調理器具を洗って乾燥することができる。調理器具を入れずに食器のみだと、日本電機工業会自主基準による4人分の食器24点が一度に洗える。日常はもちろん、友人や知人を招いての食事の後片付けも大幅にラクになる。
また、洗いからすすぎの工程で50度以上の温水を高圧噴射して除菌するストリーム除菌洗浄や、さらに仕上がりをよくする80度すすぎで、食器は手洗いよりもキレイで清潔になるのも食器洗い乾燥機の大きなメリットだ。ただし、乾燥単独運転では除菌できない。また、除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度によって異なる。
食後の後片付けはNP-TSK2に任せると、これまで必然的にかかっていた食器洗いの時間をほかの作業や用途に使うことができる。食器洗い乾燥機は食器がキレイになるだけでなく、自由な時間を生み出すこともできる小世帯の強い味方だ。
●レイアウトフリーテレビは好きな場所でテレビ視聴を楽しめる
誰しも居住空間は広く使いたい。しかし、前述でも触れたように小世帯の居住スペースはファミリー層よりも小さめだ。テレビは意外と設置スペースが必要で、アンテナ線と接続するため、一度設置したら位置を動かすことはままならない。
このテレビの設置スペースの課題を解決したのが、パナソニックのレイアウトフリーテレビTH-43LF2（以下、LF2）、TH-43LF2L（以下、LF2L）だ。
最大の特徴が、放送を受信するチューナー部と映像を映し出すモニター部が分かれていること。チューナーで受信した番組やアクセスしたネット動画は、無線でモニターに送信される。つまり、モニターを好きな場所に移動させて楽しむことができるというわけだ。
もちろん、モニターは電源コンセントにつなぐ必要があるが、使用しないときは部屋の隅に置き、テレビ番組やネット動画を視聴したいときに移動させて使えるので、部屋のスペースを有効活用できる。本体の底面にはキャスターが付いていて、移動自体も非常にラクだ。
画面はともに43V型で、画素数は3840×2160と4K対応。リモコンには8つのネット動画サービスに対応したダイレクトボタンを搭載しているので、ボタン一つでネット動画サービスにアクセスできる。
LF2とLF2Lは、基本的なテレビのスペックは同じだが、異なる点がある。LF2はチューナー部に2TBの内蔵HDDを搭載し、2番組同時録画も可能。外付けのUSBHDDを接続すれば、さらに録画可能時間は伸びる。一方のLF2LはHDD非搭載。しかし、こちらも外付けのUSBHDDを接続することで録画が可能となる。
パナソニックのLF2とLF2Lは、テレビは一度設置したら動かせないという固定観念をくつがえし、自由な空間づくりができるテレビだ。
●壁ぎわや家具の隙間に設置可能な空気清浄機
一般的にハウスダストや花粉、ウイルスやカビ菌など、目には見えないが室内には健康にとってリスクとなる微細な物質が浮遊している。健康で快適なくらしをおくるためには、室内の空気の質を高めることが重要である。
この空質改善で活躍するのが、空気清浄機。だが、空気清浄機のサイズは結構大きく、置き場所によっては意外と動線のジャマになることがある。この設置スペースの課題を解決したのが、パナソニックの空気清浄機F-PX70C（以下、PX70C）だ。
同社が23年に発売したF-VXW70の設置面積は1023cm2だが、PX70Cの設置面積は475cm2で、実に半分の面積だ。大口径の2枚の薄型ファンを左右対称で一体化した構造を採用し、本体の前面と底面から効率よく空気を吸引する。
この本体前面と底面から吸引する構造により、壁ぎわや家具の隙間にも置けてジャマにならない。本体はコンパクトで省スペース設計だが、花粉の集じん量は同社の基準で試験を行い、約15％アップしたという。日本電機工業会規格（JEM1467）の基準で適用床面積は31畳（51m2）まで、8畳（13m2）あたりを約9分で清浄する。
さらにPX70Cはパナソニック独自のナノイーX（9.6兆）を搭載。目に見えない空気中の有害物質を抑制する。
空気清浄機の手入れは一般的に結構面倒だが、PX70の集じんフィルターは前面のフロントパネルの後と底面にあり、いずれも本体を動かさずに前面からフィルターを取り外すことができる。空気清浄機の清浄能力を保つには手入れが必須だが、この手入れも非常にラクで、まさに時間と空間を有効活用できること間違いなしだ。
ここまでパナソニックの“時間と空間にゆとりを作る”4商品を紹介した。いずれの商品もポイントは、コンパクトでありながら基本の性能や機能はしっかりと押さえていること。シンプルだけど、質にはこだわってくらしたいという人は、同社のホームページや家電量販店などの店頭で各商品をチェックしてみよう。