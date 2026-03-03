山本、岡本も合流

2日に京セラドーム大阪で行われた、WBC強化試合、侍ジャパン×オリックス（「WBC東京プールpresented byディップ 強化試合」）は、予定時間を45分早め、午後4時15分に開場となった。この日から山本由伸（27・ドジャース）、岡本和真（29・ブルージェイズ）もチームに合流し、侍ジャパンメンバーが勢ぞろいすることもあり、大勢のファンが球場にかけつけた。

試合前練習は、最初はオリックスから。侍メンバーが練習を開始したのは5時20分からだった。

「山本はおなじみのやり投げトレーニングを披露していました。外野フェンスの手前で行うのですが、外野席のファンが前列に押し寄せるので、警備員が『自分の席で撮影してください！』と大声で連呼。大変な騒ぎでした」（観戦したファン）

そして、やはり注目はこの人、大谷翔平（31・ドジャース）である。この日は打撃練習を行わなかったものの、外野で遠投を行った。球場内に大きなどよめきが起きたのは、その練習が終わった後。ベンチへ戻りかけた大谷に、観客の少年がボールを持って声をかけた。

少年に神対応！

「選手と同じ目線で試合を観戦できることがウリの、3塁側エキサイトシートから、ベンチへ戻ろうとする大谷に声をかけたのです」（前出・ファン）

大谷は少年の求めに応じ、ボールにサイン、すぐに他のファンも駆け寄ってきたが、大谷は3人のファンにサインをした。

「前回の2023年大会の強化試合も京セラで行われました（3月6日、阪神戦）。その時も試合前に3塁ベンチ前でダッシュでアップを行っていた大谷は、試合開始5分前になってベンチへ引き上げる直前、エキサイトシートで色紙を差し出したファンに応え、サインしています」（スポーツ紙記者）

貴重なサイン

この日、観戦していた別の70代ファン男性は、毎年、米ロサンゼルスまでドジャースの試合を観に行く熱狂的なファンだが、こうした大谷の対応は珍しいという。

「もともとサインをするのは好きではないのか、向こうで大谷選手がファンにサインをする姿を見たことはあまりありません。ドジャースタジアムでも、高額なグラウンドレベルの座席に座っているファンが待ち構えていても、スルーすることが多い。それは大谷だけでなく、ムーキー・ベッツ（33）やフレディ・フリーマン（36）ら主力選手も同じでした。やはり、日本だから特別なんですかね」

大谷にサインボールをもらった少年は嬉しそうに周囲に見せていたという。

