まだまだ人気です。caseplayスマホケースに、大阪・関西万博「ミャクミャク」の新デザイン登場

FOXが運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービス「caseplay（ケースプレイ）」は2月25日、EXPO2025公式ライセンス商品のスリムプロテクションケースの販売をスタート。

公式キャラクター「ミャクミャク」やロゴ、閉幕を記念したデザインなど8種類、iPhone／Xperia／Pixel／Galaxyなど140機種以上対応で展開します。

また、スマートフォンケースとコーディネートを楽しめるウォッチバンド・イヤホンケース・スマホリングも新デザインで同時展開します。

©Expo 2025

■商品特徴

（1）多機種対応のスマートフォンケースにデザインバリエーションを

現代のライフスタイルにはなくてはならないスマートフォンを自分らしいケースで包みたいというニーズは誰にでも共通の中、特にAndroidユーザーには十分な選択肢が用意されていませんでした。

caseplayはそのようなAndroidユーザーでも様々なデザインのケースを選択できるよう多機種に対応し、多くのユーザーのニーズに応えます。（対応機種は現在約145機種）

（2）高度な衝撃保護性能

スリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、デバイスへの衝撃を緩和します。

■商品概要

・「スリムプロテクションケース」

●商品ページ：https://caseplay.shop/pages/expo2025-02?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=expo2025-02

▼対応機種＜2026年2月時点：145機種＞

IPhone：39機種

Galaxy：29機種

Pixel：19機種

Xperia：18機種

Xiaomi：14機種

AQUOS：8機種

Motorola：11機種

OPPO：5機種

HUAWEI 1機種

arrows：1機

●希望小売価格：4,980円

（エボル）