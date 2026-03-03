まだまだ人気です。caseplayスマホケースに、大阪・関西万博「ミャクミャク」の新デザイン登場
FOXが運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービス「caseplay（ケースプレイ）」は2月25日、EXPO2025公式ライセンス商品のスリムプロテクションケースの販売をスタート。
公式キャラクター「ミャクミャク」やロゴ、閉幕を記念したデザインなど8種類、iPhone／Xperia／Pixel／Galaxyなど140機種以上対応で展開します。
また、スマートフォンケースとコーディネートを楽しめるウォッチバンド・イヤホンケース・スマホリングも新デザインで同時展開します。
©Expo 2025
■商品特徴
（1）多機種対応のスマートフォンケースにデザインバリエーションを
現代のライフスタイルにはなくてはならないスマートフォンを自分らしいケースで包みたいというニーズは誰にでも共通の中、特にAndroidユーザーには十分な選択肢が用意されていませんでした。
caseplayはそのようなAndroidユーザーでも様々なデザインのケースを選択できるよう多機種に対応し、多くのユーザーのニーズに応えます。（対応機種は現在約145機種）
（2）高度な衝撃保護性能
スリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、デバイスへの衝撃を緩和します。
■商品概要
・「スリムプロテクションケース」
●商品ページ：https://caseplay.shop/pages/expo2025-02?utm_source=referral&utm_medium=release&utm_campaign=expo2025-02
▼対応機種＜2026年2月時点：145機種＞
IPhone：39機種
Galaxy：29機種
Pixel：19機種
Xperia：18機種
Xiaomi：14機種
AQUOS：8機種
Motorola：11機種
OPPO：5機種
HUAWEI 1機種
arrows：1機
●希望小売価格：4,980円
（エボル）