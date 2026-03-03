徳光和夫「本当に寝ているんですよ」 苦笑いで明かした『路線バスで寄り道の旅』恒例”居眠り”の真相

”居眠り”は演出じゃなかった⁉

「スゥ〜……スゥ〜……」

木漏れ日が差し込む路線バスの窓と自分の頭の間に、慣れた手つきで枕を置いてから数分――“居眠り”姿がお馴染みの徳光和夫（84）は、ウトウトしたまま目を覚ました。

「どうもすみません、お待たせしました。この席に座るとなぜか眠くなってしまうようで……」

そう口にした徳光は、少し気まずそうに苦笑いを浮かべた。’63年に日本テレビへ入社し、『ズームイン‼朝！』の初代総合司会を９年間担当。’89年にフリーアナウンサーに転身後もテレビやラジオで数々の冠番組を持ち、60年以上も第一線でマイクを握り続けている。

この日は自身がＭＣを務め、来年15年目を迎える『路線バスで寄り道の旅』（テレビ朝日系）のロケ日だった。収録前に取材に応じた徳光は、お気に入りだという向かって一番後ろの左端の座席に座って感慨深そうに言葉を紡いだ。

「15年目と聞いてびっくりしますよね。黒柳徹子さん（92）にも『居眠りをして収入を得ているのは、パンダとあなたくらいだ』って言われたんですけれども。本当にこんなんでいいのかなって、自分でも思っているところであります（笑）」

『路線バスの旅』は、徳光とタレントの田中律子（54）に加え、毎回ゲストを迎えて、バスで名所を巡りながらご当地グルメを満喫するという自由気ままな旅番組。徳光がゲストそっちのけで居眠りするのが番組恒例。

しかし、車中での“居眠り”は、演出ではないのかという疑問が過るところだが……。

「本当に寝ているんですよ。僕はアナウンサーですから、演技はできないんです。バスはね、“後部座席”と“揺れ”に尽きます。普段、最寄り駅から自宅へバスで帰るんですが、前のほうに座っているときは全然眠くなることがなかったんです。

ある日、たまたま後部座席しか空いていなかったので座ってみたら、いつの間にか寝ちゃって乗り過ごしました。本当に眠くなる。『路線バスの旅』に限らず、後部座席で眠くなるのは、“あっ、本当なんだ”って思いました」

番組放送開始以来、体感的に何回ほど寝ているのか尋ねると、しばらく「ウ〜ン」と首を捻った。

「わかんないなぁ、収録回数の６割は寝たんじゃないですかね（笑）。バスに乗った瞬間に寝落ちすることもありますし、どんなに話が面白いゲストでも『ヒュッ』と瞬間的に。解説はできないんですけれど、気が付いたら寝ているんですよ。居眠りから目が覚めると、りっちゃんに『５分は寝てましたよ』って言われます。けっこう長く寝ている気がするんです。夢を見ることもありますから」

徳光の飾らない人柄と和気藹々とした光景がウケて、幅広い世代からの支持を集める人気番組となった。しかし昨年、大きな危機に直面していたと振り返る。

「一時は腰痛でバスの乗り降りもキツくて、もうダメかなと思っていたんです。番組を続けられないな、と。ただ、昨年８月にわりと大がかりな腰の手術をしたんですね。その医師が大変素晴らしい先生で、今はまたスタスタ歩けるようになりました（笑）。僕の人生はこういう、いい先生に出会ったりとか、手術が上手くいったりとか、幸運なことばかりが訪れてくれていますね」

大手術を乗り越えた“不動のMC”は、番組15年目もお茶の間に癒やしを届けていく。

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より