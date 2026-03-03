貧相な客は入店を拒否されることも…客を値踏みするハイブランド店員に34歳経営者が放った「痛快な一言」

物価高が続く中でも衰えないハイブランド人気。

ただ、店舗によっては、コツコツと貯めた貯金で買おうとした会社員の女性や、パパ活で稼ぐ女性に対して、失礼な接客をする店員も存在するという。

本稿では、ハイブランド店員に反撃した男性経営者のエピソードと著者の実体験を紹介しながら、店員の実態に迫っていく。

店員の蔑むような視線

「見た目による選別」の被害に遭うのは、なにも女性だけではない。

不動産会社を経営する伊藤聡さん（34歳・仮名）はスウェットにサンダルというかなりラフな格好で、近所のハイブランドの路面店を訪れた。その時の対応を、彼は苦笑いしながらこう振り返る。

「一応『いらっしゃいませ』とは言われましたが、それだけです。店員は僕の姿を一瞥したあと、まるで店内に存在しないかのように視線を外していました。冷やかしの客だと決めつけられていたんだと思います」

この日、聡さんは自分用と妻へのプレゼントで、それぞれ30万円ほどする新作の財布を2つ購入する予定だった。しかし、「これを見せてほしい」と伝えた際の店員の反応は、驚くほど無礼だったという。

「『……こちら、ですか？』と、含みのある眼差しを向けられました。まるで『あんたにこの金額が払えるのか？』とでも言いたげというか。あの蔑むような視線は今でも忘れられません。もちろん頭に来ましたが、別の店舗に行くのも面倒だったんでそのまま両方買うことにしたんです」

すると、聡さんがブラックカードを出すなり、店員の態度が一変したという。

白々しい態度に一喝

「店員の目の色が変わったのがわかりました。そこからはやけに丁寧に接客を始めて、帰り際には深々と頭を下げながら『またいらっしゃった際はお声がけください』と名刺も渡されました。

あまりに白々しいので言ってやったんです。『あなたは私を見た目で判断していましたよね？そんな人間から二度とここの商品は買いません』って。まさか反撃されるとは思ってなかったんでしょう。顔を強張らせて固まっていました」

実は、筆者も薄給ながらブランドものが大好きだ。

様々なブランドがある中でずっとほしいと思っているのが、有名ブランドの“幻のバッグ”。定価100万円以上するにもかかわらず大人気で、中古ショップでは２倍3倍の値段で取引されている。

店舗に在庫はもちろんない。都市伝説なのか真偽のほどはわからないが、「バッグを買うために数百万円分、違う商品を買わなければならない」とも言われている。SNSを見ていると「枠」というものが存在し、ブランドの「担当」がいる顧客は「枠」で年に２個バッグが買えるらしい。

この幻のバッグを持っている友人は何人かいるが、いずれも中古品を購入している。理由はとても合理的で「年々値上がりするから、店舗で新品を探すよりも綺麗な中古品を早く買ったほうがいいと思った」「中古品でも定価より高いが、長く使えるから結局コスパがいい」とのことだった。

ただ、筆者は何とか店舗で買いたかったため、そのブランドが入っている店を何件もハシゴする通称「パトロール」を始めた。

またとないチャンスが到来

とはいえ、やはり貧相な筆者がいくらパトロールをしても手応えは得られなかった。一度勇気を出して「一体いくら使えばバッグを買えるんですか？」と店員に聞いてみたこともあるが、「海外はそういうこともあるみたいですが、日本では基本的にないですよ」と微笑まれただけで、深い話は聞き出せなかった。

パトロール中に恐ろしい経験をしたこともある。ある日、横浜に取材に行った時のことだ。

昼過ぎに終わり、編集さんは「作業が残っている」と足早に帰って行ったので、早速パトロールに繰り出した。横浜にはこのブランドが2店舗あるのだ。

1店舗目で「バッグはありますか？」と聞くと「ないですね」といつもの回答をされる。「じゃあシルバーアクセサリーはありますか？」と聞くと「何をお探しですか？」と期待の高まる反応が返ってきた。

予想外の展開に驚きつつも、ほしい物を伝えると「いくつかあります」とのこと。アクセサリー売り場に案内されると、なんとそこには人気のアクセサリーがいくつも並んでいた。今買わなければ二度と出会えないかもしれない商品ばかりだ。金のなさそうな人間にも出し惜しみをしない店員に深く感謝しつつ、10回払いでほしかったブレスレットを購入した。

「なーんだ、タイミング次第なんだ！」と浮かれたのも束の間、もう一つの店舗で筆者はまさかの仕打ちを受ける。

まさかの入店拒否

こちらの店の入り口には背の高いガードマンのような男性が立っていて、筆者はその横を通り過ぎて店内に足を踏み入れようとした。と、その時だった。彼は素早く筆者の前で両手を広げ、「これ以上は入るなよ？」と言わんばかりの凄まじい圧をかけてきたのだ。

「何かお探しですか？」と声をかけてきたものの、まったく歓迎されていない。こんな対応は初めてで怖くなった。だが、せっかく来たのだ。おずおずと引き返すわけにはいかない。

「ば、バッグがほしいです……」。そう告げると「ないです！」と笑顔でキッパリ。「え、じゃあシルバーアクセは……？」と聞くも「ないです！」と再び冷たい笑顔。

そして、目の前に出していた両手を引っ込めたかと思いきや、右手をエスカレーターの方に向けた。「おかえりはあちらです」と言いたいのだろう。

確かにノーブランドで全身を固め、取材用の無印のリュックを背負っていたが、片手には同じブランドのショップバッグを持っている。それなのに入店拒否ときた。さすがに失礼すぎるのではないだろうか。

こうしたハイブランド店員の態度について、ラグジュアリー系のインターナショナルブランドで働く店員さんに話を聞くことができた。

「私が働くお店にはパパ活女子はあんまり来ないんですが、ハイブランドで働く友人たちの中には「正直、ああいう人間が客として来るといい気持ちがしない」と嫌悪感を持っている子もいるみたいです。

この世界はどのブランドで働いているかで、マウントを取ってくるような販売員もいますからね。そういう人はお金がなさそうなお客様やパパ活女子に手厳しい接客をする印象です。

ただ一つ言えるのは、販売員の給料ではハイブランドの服を一式買うのは難しいということ。悲しいですがそれが現実なんです」

ハイブランドの品格とは

ハイブランドが売れている理由は、単にお金を持っている人が増えたからではない。インフレによって現金の価値が揺らぎ、消費の意味そのものが変わった今、ブランド品は自己表現であり、さらに資産に近い役割も担うようになった。

その一方で、店頭に立つ人間の態度一つで、ブランドが持つはずの価値は簡単に損なわれてしまう。どんな背景であれ、正当にお金を使おうとする人が、居心地の悪さを感じる空間であっていいはずがない。

ハイブランドの品格は、バッグの値段や希少性ではなく、店で交わされる心地よいコミュニケーションやホスピタリティによって決まる。決して大衆に迎合する必要はないが、誠意を忘れたブランドはいつか見向きもされなくなる気がしてならない。

