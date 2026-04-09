Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。防災用品は必要だと思っていても、普段使わないため準備が後回しになりがち。いざという時に使えないのではと不安になることもあります。この「二刀流デスクライト」は、日常では作業灯として活躍しながら、停電時には自動で点灯する非常灯としても機能するハイブリッド設計AC。普段から使ってい