自民党の全国幹事長会議であいさつする高市首相＝11日午後、東京・永田町の党本部高市早苗首相は11日の自民党全国幹事長会議で、先の衆院解散・総選挙を巡り、地方組織の協力もあって大勝できたと振り返った。「突然の解散で『何てことをしてくれんねん』と思った方も多かったと思うが、それでも各地域で歯を食いしばり戦っていただいた。316議席という過去最多の議席を賜った」と述べた。