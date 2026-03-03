「日本の株価、為替、そして中国市場は…」似鳥昭雄・ニトリ会長が見通す世界の経済のこれから

物価高騰、円安不況、日中の摩擦――日本を襲う、この「三重苦」に勝つために円安・物価高が収まらないなか、日本を代表する小売企業であるニトリも、変化を余儀なくされている。'23年度に一度は増収増益記録が途絶えたが、再浮上を目指し、創業者である似鳥昭雄会長が自ら改革に乗り出した。現在は商品本部長を兼務し、現場で指揮をとっているという。

再び経営の最前線に立った似鳥氏が、'26年の経済動向を分析しながら、「ニトリ改革」の内幕を明かした。

「思いつくことは躊躇せずなんでも試していく」

生産体制の面でも、最新技術の活用を進めています。我が社は原料から完成品までを一貫して生産できる工場を、アジア各地に整備してきました。ベトナムには、日本でも例を見ないレベルで自動化した工場を建設しました。

こうしてとことんまで効率化を図った結果として、'24年度は10億円、'25年度は20億円規模のコスト改善を実現しています。その成果は価格に反映されていくので、結果的に、お客様に還元できたと自負しています。

思いつくことは躊躇せずなんでも試していく。そこまでやらなければ、国際的な競争で勝てる企業にはなれません。

なぜ日本だけ成長率が低いままなのか、それはこの国ではまだ競争原理が十分に働いていないからです。アメリカでは業界再編が進み、小売業も生き残っているのは大手だけです。日本はまだそこまで淘汰が進んでいません。たしかに多くの日本企業が業績向上のための対策を採っていますが、その場しのぎの施策も少なくないように見えます。

今後、世界経済の中心はアジアへ移っていくでしょう。ニトリも海外展開の手を緩めるつもりはありません。いったんの巻き直しをしたのち、年100店舗の海外出店を目指すつもりです。

積極的な出店先の一つは、やはり中国大陸です。中国大陸の経済については懸念があるのは承知しています。公表数字でも減速していますが、緩やかな成長は今後も続くと見ています。

皆が動けないときに動いた企業が、その後に伸びる

中国では不動産不況などの問題もあり、今後5〜10年にわたってかつて日本が経験したようなデフレ局面に入る可能性も否定できません。それでも、低成長の中で利益を確保しながら出店を続け、回復局面に備えることが重要と思います。

中国大陸の人口規模を考えれば、将来的に3000店舗規模で展開することも考えられるでしょう。いまは我慢の時期。出店のための準備期間だと捉えています。

もちろん、中国大陸だけを注視するわけではありません。アジア全体に展開していくことが重要です。

多くの日本企業はこの10年以上、円安の影響で厳しい状況が続いています。しかし、「環境が厳しいから、経営状況も悪くなるのは仕方がない」などとボヤいていたら、ビジネスなんてうまくいきませんよ。皆が動けないときに動いた企業が、その後に伸びる。これは、ビジネスの鉄則であり、私自身の経験からも確信していることです。

最後に、'26年の為替と株価について、私なりの見通しを述べましょう。

言うまでもなく世界経済の中心はアメリカで、金融市場も米国次第という現実があります。いまのアメリカについては読みづらさはありますが、トランプ大統領はドルを安くして輸出を増やしたいと思っているのではないでしょうか。

'26年の為替と株価はこうなる！

FRB議長の交代なども含め、'26年、アメリカは利下げ方向に動く可能性が高いとみています。日米金利差が縮まれば、為替はドル安に向かいやすい。私の感覚では、1ドル＝145〜155円で推移し、年末に向けて145円に近づくイメージです。この前提に立てば、日経平均株価は年末時点で5万5000円〜5万8000円程度に着地すると思います。

不透明で厳しい時代だからといって、それを嘆いていたり、黙ってみていたりするだけでは、経営者としては失格です。歴史に学んで先を読み、経営体質を変えていくことが求められます。

こういう時代には小さな「改善」では足りず、大きな「改革」が必要なんです。現場に足を運び、お客様の立場で、何が問題なのかを観察し、「なぜそうなのか？」を繰り返して分析したうえで「誰が、いつまでに、どうするのか」を判断するのです。そして失敗やリスクを恐れず、現状のやり方を否定していくこと。これが大切なんです。

私はこれからもう一度、ニトリを変えるんだという強い覚悟をもって、さらなる改革に取り組んでいくつもりです。

すべての日本企業が同じ気概を持って改革に取り組めば、日本経済は必ず復活する︱2026年は、もう一度日本が飛躍できるかどうかの分け目となる、とても大事な一年になると思っています。

似鳥昭雄（にとり・あきお）／'44年、樺太生まれ。'67年に「似鳥家具店」を創業。'14年にニトリ社長を退き、'16年から持ち株会社ニトリHD会長を務めていたが、'24年にニトリ社長に復帰。さらに'25年秋より商品本部長を兼務し、新商品開発の陣頭指揮をとっている

