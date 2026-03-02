“かつて154項目陽性反応だった”狩野英孝、アレルギー検査を再実施 小銭アレルギーの経験明かす
お笑い芸人の狩野英孝が、3日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 衝撃のアレルギースペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】アレルギー検査を実施した松島聡
スタジオでは、ゲストのアレルギーにまつわるトークを繰り広げる。狩野は「こんなアレルギーも？っていうのが小銭アレルギー」といい、コンビニでバイトしていたころ、手に酷い症状が表れた体験を振り返る。柄本佑は島でのロケ中に訪れた漁港で、とれたてのアワビを食べることに。その後、呼吸困難になってしまった。大ピンチに見舞われた出来事を回想する。
日向坂46の卒業後、テレビ初出演となる松田好花は猫アレルギーがあるという。仕事でメイク中に、「10分くらいしたら顔が痒くなってきて」とアレルギーが発症。そのまさかの原因とは。超特急・リョウガは「喉が痒くなったりして」とイカとタコに反応。好きなタコ焼きが食べられず、苦肉の策を披露して一同の笑いを誘う。
さらに、事前にアレルギー検査を実施した松島聡（timelesz）とゲストの結果を発表。“アレルギーを知り尽くす”狩野がコーナーの進行を担当する。
「花粉やハウスダスト、甲殻類、イカとタコ」など自覚するアレルギーが多いリョウガ。その結果で、ある動物に関する要注意ポイントが判明する。また、「花粉と猫」に自覚症状があった松田は、ある食べ物の数値が高く「確かに！口の周りが痒くなる」と動揺する。
次に「生たまねぎ、小麦粉、貝類」などの症状を語る柄本は、立ち上がって結果を凝視。本人も自覚がなかった意外なアレルギーに数多く反応していると分かる。松島は「花粉症とウリ系」にアレルギーを予想し、ツアー時期の花粉症を心配する。医師の解説でウリ科の果物に反応する理由も明かされる。
さらに、狩野が約1年ぶりにアレルギー検査を実施。かつての154項目から昨年は3分の1の50項目に陽性反応が減っていたが、それから約1年、狩野の体はどうなっているのか。「やっぱ寝不足だと免疫が下がって反応しちゃう」と睡眠も意識したと語り、自信を見せる。
