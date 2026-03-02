LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

3月2日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、新たにPSYCHIC FEVER編がスタート。カメラは、昨年12月にLAで開催されたグローバルショーケース『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』に出席した彼らを追った。

この物語の主人公は、ボーカルを担当する小波津志（こはつ こころ）。世界を股にかける彼には、どうしても馴れないものがあるという。それが、「時差ぼけ」だ。小波津とLAで待ち合わせたこの日も、時差ぼけ気味だった。

小波津は言う。「ビルボードのグローバルチャート1位が、最大級の夢。そこを目指してさまざまなものを積み重ねて、一歩一歩近づいていきたい」と。彼らが目指しているのは、世界だ――。

PSYCHIC FEVERは、2019 年にLDH が運営するダンススクールEXPGスタジオの精鋭が全国から集められた結成された7人組ダンス＆ボーカルグループ。2022 年にメジャーデビューし、これまでにアルバム3作、18曲のデジタルシングルをリリース。作品ごとに異なる表現に挑みながら、その世界観を広げてきた。掲げるのは「世界に通用するグローバルアーティスト」だ。2026年は、4年ぶりとなるセカンドアルバムの制作とワールドツアーの開催を予定している。

世界で活動を行う彼らが最初に活動の拠点に選んだのは、アジアだった。デビュー間もなく活動拠点をタイに移し、武者修行を敢行。海外のオーディエンスを前にしたパフォーマンスと共同生活を経て、ステージングとチームワークを磨いた。2023 年に行われた初となる単独ツアー『PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2023 “P.C.F”』を皮切りに、2024 年にはアジアツアーを開催。日本、タイ、マレーシアの3カ国 8 都市を熱狂の渦に巻き込んだ。そして昨年2025年には、USツアーまでたどり着いた。

「過酷なスケジュールの中、各地を回ってパフォーマンスしました。アクシデントもいろいろあったけれど、率直に反応はすごく良くて。このUSツアーをきっかけに、自分たちのツアーとかセットリストの表現も大きく変わって、昨今の自分たちにつながるツアーになったんじゃないかな。行かないと気づかなかったし、音楽が一つにする（団結させる）というのを強く感じさせてくれた場所かな」と小波津は回想する。

「グループを結成してから、メンバーやHIRO さんと何度も話し合い、今の形に。カメラも入っていない時期に計6回の合宿をして、メンバーも入れ替わっている。『本当にこれが形になるのか』と、不安になったこともあった」と下積み時代を語った。

小学1年でダンスを始めた小波津は、2013年のBALLISTIK BOYZ、THE RAMPAGEのメンバーらを輩出したオーディション『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』参加を機にEXPG沖縄校に通うように。先輩たちのツアーへの帯同など、EXPGでのさまざまな活動を通して、PSYCHIC FEVERメンバーたちとの付き合いは、すでに10年を超える。

個性溢れるメンバーたちとの関係を「全然知らない関係だったら、バラバラになっちゃうと思うんですよね。10 年の付き合いだからこそ、心でつながっているというか。それぞれがちゃんとわかっているからこそ、好き放題やっていてもちゃんと円の中に帰ってくる。自分を表現する場所がPSYCHIC FEVERで、個性のぶつけ合いがPSYCHIC FEVERらしさ。今ではそれがグループの武器の一つになっています」と熱く語る。築き上げてきた信頼関係があるからこそ、7 つの強烈な個性はステージ上で共鳴する。それこそがPSYCHIC FEVERだ。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。