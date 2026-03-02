AKB48小栗有以、美脚際立つミニスカ制服ショットに絶賛の声「透明感すごい」「二度見した」
【モデルプレス＝2026/03/02】AKB48の小栗有以が2月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を公開した。
小栗は「文化祭とか経験してみたかったなぁ 学校生活っていいな〜」と記し、ネイビーのブレザーにチェックのミニスカートにハイソックス姿の制服姿を披露。校舎の廊下の高い位置にある窓から背伸びして外を見ているショットで、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
また、ブレザーを脱いだベスト姿で赤いベレー帽をかぶった写真や、倉野尾成美との2ショット、メンバー5人との6ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「制服すごく似合ってる」「二度見した」「脚長くてスタイル抜群」「天使」「こんな可愛い子がいたら学校楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
